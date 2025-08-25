Adjudicats els treballs per a l’elaboració del Pla Director de la zona arqueològica de la Roureda de la Margineda

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través del Departament de Patrimoni Cultural, ha adjudicat els treballs per a l’elaboració del Pla Director de la zona arqueològica de la Roureda de la Margineda a l’empresa ACTIUM Patrimoni Cultural, S.L., especialitzada en la gestió del patrimoni cultural. La finalitat d’aquesta adjudicació és disposar d’un pla director que fomenti una gestió integral del jaciment, tenint en compte les intervencions necessàries, la periodicitat del manteniment, així com les estratègies de difusió i les eines per a millorar la gestió a llarg termini. Aquesta iniciativa forma part dels compromisos adquirits pel Govern, a través del conveni de col·laboració signat el 2022 amb el Comú d’Andorra la Vella i la propietat, Molines Patrimonis, per a impulsar la gestió d’aquest important patrimoni medieval.
L’empresa adjudicatària disposa de dotze mesos per a dissenyar el Pla director d’acord amb les directrius definides pel Ministeri i un pressupost de 28.469 €.
Un jaciment medieval declarat Bé d’Interès Cultural
La Roureda de la Margineda és un dels jaciments medievals més significatius del país, declarat Bé d’Interès Cultural. A més, forma part de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO, dins del projecte “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra”. El Pla Director contribuirà a reforçar les accions previstes en el dossier d’inscripció de la candidatura. També establirà la metodologia d’intervenció al jaciment, definirà les estratègies de posada en valor i comunicació, i proposarà un model de gestió integral. Es tracta d’un document estratègic que marcarà les línies d’actuació per als pròxims quinze anys, consolidant el compromís d’Andorra amb la seva candidatura a Patrimoni Mundial.
Amb una extensió de 1.300 m², la Roureda de la Margineda destaca tant per les seves dimensions com pel seu valor històric. La seva obertura al públic fa necessari disposar d’un pla director que asseguri la conservació, la difusió i una gestió sostenible d’aquest monument. El jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda va ser descobert als anys seixanta del segle XX per l’estudiós Pere Canturri. Entre 2007 i 2009, es va realitzar una excavació en extensió per iniciativa de la propietat, Molines Patrimonis SL. Posteriorment, entre 2011 i 2015, es van portar a terme cinc campanyes d’excavació més, gràcies a un conveni entre el Govern, Molines Patrimonis i el Comú d’Andorra la Vella. Aquestes intervencions han permès excavar gairebé la totalitat del jaciment i continuar amb les tasques de consolidació, manteniment i adequació per a la seva visita pública.
Des de la signatura del conveni, el Govern ha invertit 103.900 € en actuacions de conservació, a més dels 28.469 € destinats a la redacció del Pla Director.