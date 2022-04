Adjudicats els treballs del nou ‘Santa Coloma Parc’, que serà una realitat aquest estiu

El Consell de Comú ha aprovat aquesta tarda l’adjudicació de les obres del ‘Santa Coloma Parc’ a PIDASA per un import de 987.445 euros. L’equipament públic es construirà a l’avinguda Santa Coloma, a l’alçada del número 93, al límit entre Andorra la Vella i Santa Coloma, i tindrà una superfície superior als 2.500 metres quadrats.

El nou espai verd estarà operatiu a l’estiu i s’hi podrà accedir tant des de l’avinguda Santa Coloma com des del passeig del riu. El parc quedarà integrat a la zona del tartan al llarg d’uns 50 metres lineals, ben a prop dels camps de futbol de la Borda Mateu. D’aquesta manera es facilitarà que els corredors i vianants tinguin un parc totalment obert i integrat al passeig habilitat com a zona de repòs.

El parc oferirà una zona àmplia d’espai verds, una àrea arbrada i espais de joc per als infants i joves. Aquesta darrera inclourà un espai per poder practicar parkour i una tirolina, com a resposta a una demanda del Consell d’infants d’Andorra la Vella. També disposarà d’una zona de lavabos.

El projecte completa el circuit de parcs verds entre el Parc Central d’Andorra la Vella i el de la Serradora a Santa Coloma i estarà al costat d’un nou aparcament que es projecta a la zona.

D’altra banda, el Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella és partidari de la construcció d’un nou parc. De totes maneres, la consellera Lídia Samarra ha demanat fer atenció a la despesa.

Des de PS+Independents d’Andorra la Vella es considera que val la pena tirar endavant la construcció d’un nou parc entre el passeig del riu i l’avinguda Santa Coloma, malgrat que aquesta inversió ja ha augmentat al voltant d’un terç el seu cost respecte al primer pressupost, ja que “en farà un ús directament el poble d’Andorra la Vella”. Segons la consellera socialdemòcrata Lídia Samarra, es tracta d’una obra de la qual gaudirà la ciutadania i que s’emmarca en el projecte d’aparcaments dissuasius, per afavorir la pacificació del trànsit al centre de la capital.

Jurament de dos agents de Circulació

Després de finalitzar la sessió de Consell de Comú han pres possessió dos nous agents de Circulació. La cònsol major, Conxita Marsol, ha remarcat la importància de la figura dels agents del servei, que actualment disposa de 70 efectius, en ser el primer contacte directe del ciutadà amb l’administració local.