Adjudicats els treballs de retirada dels dipòsits de gasoil ubicats a l’exterior de Sud Ràdio

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l’adjudicació definitiva dels treballs per a la retirada dels dipòsits d’emmagatzematge de gasoil ubicats a l’exterior de Sud Ràdio. El concurs públic ha estat per a l’empresa Neida per un import total de 33.846,87 euros. L’empresa té un termini dos mesos per a l’execució dels treballs.

Els treballs contemplen la retirada dels quatre dipòsits de gasoil ubicats a l’exterior de l’edifici. Els treballs a realitzar consisteixen en el buidatge del combustible i llots que contenen els dipòsits, el seu desgasat i neteja, per finalment retirar-los. Tots els residus i materials seran lliurats als corresponents gestors de residus autoritzats.