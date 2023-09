Adjudicats els treballs de redacció dels projectes de reforma d’edificis per a pisos de lloguer assequible

Projecte de la creació d’habitatge a preu de lloguer assequible a Ribasol (SFGA)

El Govern avança en la posada en marxa del parc públic d’habitatges de lloguer a preu assequible. Avui dimecres s’ha procedit a l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de reformes de diversos edificis, que hauran d’estar finalitzats d’aquí a poques setmanes, amb la previsió que es puguin licitar les obres aquest mateix any. L’import global que s’hi destina ascendeix a 1,4 milions d’euros.

El passat 12 de juliol, el Govern signava un conveni amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes per a reduir excepcionalment els terminis usuals en els processos de rehabilitació, que contemplen la licitació i la posterior adjudicació del professional que durà a terme els treballs.

En tractar-se d’un objectiu estratègic, es va acordar establir un mecanisme de selecció per a adjudicar les obres, de manera extraordinària, mitjançant un sistema ad hoc acordat amb el COAA. És un procés al qual únicament hi han pogut accedir els professionals col·legiats. Els arquitectes interessats es van inscriure per a optar a un dels projectes constructius i es va fer una selecció aleatòria per sorteig.