Adjudicats els treballs de millora de dos centres educatius de la parròquia d’Encamp per un import de més de 300.000 euros

Pati de l’Escola Andorrana del Pas de la Casa (SFGA)

Amb l’objectiu de millorar els equipaments educatius del país, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de dues obres per a l’adequació dels centres escolars. En aquest cas, ambdues escoles estan situades a la parròquia d’Encamp, per un import total de més de 300.000 euros. Per una banda, s’han adjudicat els treballs de refecció del pati de l’Escola Andorrana del Pas de la Casa per un import de 278.767,10 euros a l’empresa Construccions Modernes, S.A. Es tracta d’una reparació integral de la zona d’esbarjo educativa per tal d’eliminar els diferents punts de filtració d’aigua. La intervenció consisteix en la retirada de les diferents capes del paviment actual, l’augment dels desaigües existents, la refecció de la impermeabilització amb les noves capes de pendents i l’aplicació d’un acabat a base de paviment asfàltic.

Per altra banda, s’han adjudicat els treballs de pintura de l’interior de l’escola francesa d’Encamp per un import de 44.935,00 euros a l’empresa Multiserveis Co-Princep, S.L. Les dues obres s’executaran durant aquest estiu per tal de tenir-les enllestides al mes de setembre. La voluntat és aprofitar el període de vacances escolars per a evitar alterar el normal funcionament del centre educatiu i poder iniciar el nou curs escolar 2025-2026 amb una actualització de l’aspecte de l’interior de l’escola.