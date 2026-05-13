Adjudicats els serveis de la direcció de projecte i la gestió tècnica per a la posada en marxa del 112 – Centre Nacional d’Emergències

El projecte per a tenir un Centre Nacional d’Emergències vinculat al número genèric 112 continua avançant. El Govern ha adjudicat aquest dimecres els serveis de consultoria i enginyeria per a la direcció de projecte i la gestió tècnica per a la posada en funcionament del servei. El concurs públic internacional ha recaigut en l’empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU per un import de 393.162,44 euros.
L’empresa serà l’encarregada de fer el seguiment i la supervisió dels treballs per a fer realitat el projecte, amb l’objectiu de garantir-ne la correcta execució, d’acord amb els terminis, els recursos i els estàndards de qualitat establerts. Serà l’encarregada de l’anàlisi i de la gestió dels riscos, així com de la coordinació i supervisió global dels diferents equips i parts implicades, per a assegurar una transmissió adequada de la informació i una presa de decisions coordinada i consensuada.
També haurà de proporcionar una metodologia sòlida, adaptada i estandarditzada de realització que permeti, d’una banda, acompanyar a Protecció Civil i al Govern en les diferents fases i, d’altra banda, garantir l’eficiència i l’alienació dels treballs amb els objectius estratègics establerts tot prioritzant la qualitat, l’adaptació a les necessitats del projecte, la disponibilitat dels equips de treball i l’excel·lència tècnica.
A banda dels treballs a la posada en marxa del servei 112, en el transcurs dels sis mesos posteriors a la seva posada en funcionament, l’empresa haurà de donar un servei d’assistència tècnica, assessorament i garantia del correcte funcionament dels serveis i la resolució de les incidències que puguin sortir, ja que es tractarà de la fase de consolidació del projecte.
Cal recordar que el servei 112 constitueix una infraestructura d’alt interès públic, directament vinculada a la seguretat i a la protecció de la població. El futur Centre Nacional d’Emergències, tal com ja es va explicar quan es va signar el conveni amb Andorra Telecom, s’ubicarà a la primera planta de l’edifici Nexus, i la posada en funcionament del Servei d’Atenció de Trucades d’Emergència, a un únic telèfon d’emergències, 112, i del Centre Nacional d’Emergències està previst per l’any 2027.