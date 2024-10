Adjudicades les obres de remodelació del nucli tradicional de les Bons

Consell de Comú del mes d’octubre a Encamp (Comú d’Encamp)

A Encamp, el Consell de Comú ha aprovat l’adjudicació de les obres de remodelació del nucli tradicional de les Bons. Aquesta obra inclou la remodelació i pavimentació amb asfalt i granit dels carrers; la substitució de les xarxes de serveis: aigua potable, residuals i pluvials; el soterrament de les xarxes d’enllumenat i serveis de telecomunicacions; la col·locació de nou mobiliari de la via pública: bancs, papereres, baranes, etc; la creació de petites zones enjardinades i la col·locació de jardineres; així com l’embelliment de l’entorn del safareig a la plaça del Torrent.

Després de diversos millores realitzades als nuclis tradicions del Tremat, la Mosquera, i el poblet d’Encamp, serà el torn de les Bons. El nucli es troba a tocar del conjunt romànic de les Bons, un emplaçament amb un alt valor històric. La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “els serveis bàsics tenen ja molts anys, són dels anys 50 i, per tant, cal canviar-los”.

La cònsol major ha precisat que “es va fer una primera reunió amb es veïns per a explicar les línies generals del projecte, el qual va ser rebut, molt favorablement”. Mas ha informat que “s’enviarà una carta als veïns per a informar-los de l’inici de les obres, i posteriorment, es farà una reunió informativa per a explicar amb detall les afectacions, principalment de la circulació de vehicles, i altres que hi puguin haver durant el desenvolupament de les obres”

L’empresa guanyadora del concurs ha estat Entrimo Construccions SL per un import de 2.292.247,19 euros i el termini d’execució serà d’uns 18 mesos.

Consultar la presentació del projecte





Redacció del projecte de les avingudes des de Sant Miquel fins a Prada de Moles

El Comú d’Encamp començarà la redacció del projecte de remodelació de l’avinguda de Joan Martí des de Prada de Moles fins a la rotonda de Prat de Genil per a enllaçar amb la remodelació feta a la zona de Sant Miquel.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “seguim amb la transformació urbana iniciada a la zona de Sant Miquel que permetrà embellir l’entorn urbà amb nou mobiliari, nou enllumenat, més vegetació, voreres més amples, refecció dels serveis bàsics… En definitiva, seguir apostant per l’embelliment urbà i la modernització dels serveis per a tenir una ciutat amb més benestar”.

Mas ha recordat que en aquesta fase s’intervindrà des de la rotonda de Prat de Genil fins a Prada de Moles i “una vegada estigui a punt el projecte amb el seu calendari d’execució realitzarem una reunió amb els veïns per a explicar l’execució de les obres, les possibles afectacions i el temps d’execució”.

Mas s’ha referit al fet que el projecte preveurà un calendari i una sèrie de mesures per a minimitzar l’afectació als comerços i veïns de la zona i que “l’objectiu és que el projecte generi un impacte positiu en els veïns i comerços, contribuint a la dinamització de la zona com ha succeït a la zona de Sant Miquel”

L’empresa guanyadora del concurs per a la redacció d’aquest projecte ha estat la UTE SUPORT S.A. – DATA Arquitectura, per un import de 48.174,50 euros. El projecte ha d’estar enllestit en el termini de 4 mesos per a poder licitar les obres a la primavera de 2025.





Ampliació del servei de transport hivernal al Pas de la Casa

El servei hivernal per a escolars al Pas de la Casa es posarà en funcionament com és habitual a partir del 2 de desembre i fins al 16 d’abril amb la novetat que inclourà un tercer recorregut matinal per tal de poder ampliar el servei per a millorar la mobilitat fins al centre mèdic del Pas de la Casa.

La consol major ha explicat que “amb aquest tercer recorregut, a més dels escolars, altres veïns podran fer ús del servei de transport, tant si són persones amb dificultats de mobilitat o bé per les dificultats derivades de les inclemències del temps”





Els certificats de residència, convivència i baixa del cens es podran obtenir telemàticament sense desplaçar-se al Comú a partir de desembre

Durant el mes de desembre es posaran en marxa tres nous tràmits telemàtics que se sumen als més de cent que ja es poden fer actualment en línia.

Laura Mas assenyalava que “la ciutadania que vulgui obtenir un certificat de residència, convivència o de baixa del cens, podran fer-ho des de casa sense haver-se de desplaçar físicament a casa comuna”

Aquest any 2024, fins a la data, s’han realitzat 2428 certificats d’aquestes tres tipologies. I els anys anteriors la xifra gira als voltant dels 1700.

El Consell de Comú d’aquest dijous ha aprovat l’automatització d’aquest tràmit, fet que permetrà que es pugui realitzar per internet i una gran quantitat de ciutadans es podran veure beneficiats d’aquesta millora, evitant desplaçaments innecessaris i guanyant temps. Al mateix temps, l’automatització d’aquesta tasca, que fins ara s’havia de realitzar manualment, suposa una major eficiència dels recursos públics que es poden destinar a noves funcionalitats.

L’acord de Consell de Comú inclou també l’automatització del certificat de fe de vida, però aquest s’haurà de seguir fent presencialment al Comú i a principis de l’any vinent, s’incorporarà el certificat de no deute per a obtenir-lo també per internet.





Nou abonament matinal mensual per als centres esportius d’Encamp i el Pas de la Casa

A partir del 8 de novembre es posarà en funcionament un nou abonament matinal i mensual per als centres esportius d’Encamp i el Pas de la Casa. El nou abonament permetrà gaudir de les instal·lacions des de la seva obertura i fins a les 15 h de la tarda. Per als residents el preu serà de 30 euros, i 9 euros per als majors de 65 anys, i per als no residents el preu serà de 39 euros, i d’11,70 per als de més de 65 anys.