«ADJRA fa una crida a la convivència i al rebuig de qualsevol forma de violència entre joves», arran dels fets de la Festa del Poble d’Encamp

L’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) vol expressar la seva preocupació davant «els incidents violents que s’han produït recentment en el marc de la Festa del Poble d’Encamp» i aprofita aquesta situació per a reiterar la necessitat de continuar treballant, de manera conjunta, per a promoure una cultura de la convivència, el respecte i la no-violència entre els joves.
Des d’ADJRA «considerem que qualsevol agressió física, verbal o psicològica és incompatible amb els valors que volem transmetre com a societat». Els espais d’oci, les activitats festives, els centres educatius, els espais esportius i els entorns digitals han de ser espais segurs on els joves puguin relacionar-se amb respecte i sense por, indiquen des de l’associació.
«La violència no apareix de manera sobtada. Sovint és el resultat de conductes de manca de respecte, intimidació, humiliació o exclusió que es normalitzen i que, si no es detecten i s’aborden a temps, poden derivar en situacions més greus. Per aquest motiu, la prevenció, l’educació emocional, la resolució pacífica de conflictes i el foment de l’empatia són eines fonamentals».
ADJRA treballa des de fa anys en accions de sensibilització i prevenció de l’assetjament escolar, la violència entre iguals i les situacions de risc que afecten infants i adolescents. La recent campanya «El que no es veu» ha posat precisament el focus en aquelles situacions de soledat, exclusió, pressió social i malestar emocional «que sovint passen desapercebudes, però que poden tenir conseqüències importants en la vida dels joves».
L’entitat considera positiu que les institucions públiques analitzin de manera continuada les mesures de prevenció i seguretat existents en els espais festius i d’oci juvenil, però recorda que la resposta no pot ser únicament reactiva. La construcció d’una societat més segura requereix una implicació compartida de les famílies, els centres educatius, les entitats socials, els clubs esportius, les administracions públiques i els mateixos joves.
Des d’ADJRA «volem traslladar un missatge clar: la violència no és una forma acceptable de relacionar-se ni de resoldre conflictes. Davant qualsevol situació d’agressió, intimidació o assetjament, cal actuar, denunciar els fets i oferir suport a les persones afectades», manifesten.
«Només des del respecte, l’empatia i el compromís col·lectiu podrem construir entorns més segurs, inclusius i saludables per als nostres infants i joves», assenyala ADJRA.
Sobre ADJRA
L’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra treballa per a la prevenció de les situacions de risc que afecten infants i joves, promovent accions de sensibilització, educació i participació que contribueixin a construir una societat més respectuosa, inclusiva i cohesionada.