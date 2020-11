Adifolk celebrarà el pròxim 15 de novembre la Gala de l’Any 2020 a les xarxes

Diumenge 15 de novembre Lloret de Mar, com a capital de la sardana, hauria d’acollir la 3a Gala de l’Any 2020. Però les noves restriccions per a la contenció de la pandèmia han fet obligat a l’Associació per a la Difusió del Folklore a canviar els plans: la gala es manté, però es trasllada de l’espai presencial a les xarxes. Es podrà seguir a través del canal de Youtube a partir de les 18 hores.

L’esdeveniment canvia de format però manté el seu propòsit: prestigiar i reconèixer la tasca de les entitats culturals que col·laboren en les activitats impulsades per Adifolk. Un propòsit que cobra més valor en un any tan complicat en què la pandèmia ha obligat a les entitats a cancel·lar o ajornar moltes de les seves activitats, però també a reinventar-se i buscar noves maneres de seguir celebrant la cultura.

El programa començarà a les 18 hores amb la benvinguda i els parlaments institucionals. A continuació hi haurà un balanç de l’any, amb un recorregut per la trajectòria d’aquest 2020 tan excepcional.

El moment més esperat de la gala tornarà a ser el lliurament dels Premis Adifolk, en les tres categories de Grup, Federació i Personalitat de l’Any. L’edició anterior els premis van recaure en Cobla La Principal de L’Escala, la Federació Catalana de Societats Musicals i en les persones de Carles Solanich i Montserrat López, pels més de 30 anys col·laborant amb Adifolk i vinculats al món dels esbarts dansaires.

A l’acte també es farà la proclamació del 33è Aplec Internacional 2021 i es donaran a conèixer les dates. La gran mostra de la cultura popular catalana a l’exterior havia d’haver viatjat a l’Alguer (Sardenya) aquest 2020, però la pandèmia va obligar a ajornar-lo per l’any vinent.

Per anar obrint boca, Adifolk ha presentat l’spot d’aquesta festa. Amb la celebració de la gala, Adifolk vol reafirmar no només que la cultura és segura, sinó que també és necessària i cal continuar gaudint-la.

