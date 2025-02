Adhesió d’Andorra al Protocol de Ginebra sobre la prohibició de l’ús en la guerra de gasos asfixiants o tòxics

Una persona respirant a través d’una màscara (Freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adhesió d’Andorra al Protocol de Ginebra sobre la prohibició de l’ús en la guerra de gasos asfixiants, tòxics o similars i de mitjans bacteriològics. La decisió reflecteix el compromís d’Andorra amb la pau, els drets humans i la seguretat global. A més, es reforcen els valors pacífics que el país ja defensa, tenint en compte el context actual de multiplicació dels conflictes armats internacionals.

Així mateix, l’adhesió a aquest Protocol s’afegeix a la dels instruments de base del dret internacional humanitari del Comitè Internacional de la Creu Roja, i se suma als altres instruments en la matèria dels quals Andorra ja és part com ara el Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i la utilització d’armes químiques i sobre la seva destrucció, des de 2002 o el Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la producció i l’emmagatzematge d’armes bacteriològiques (biològiques) o amb toxines i sobre la seva destrucció des del 2014.

A dia d’avui, 146 països han ratificat o s’han adherit al Protocol. Un cop aprovada la proposta d’adhesió per part del Govern, ara caldrà trametre-la al Consell General per a la seva aprovació parlamentària i als coprínceps per a la seva informació.