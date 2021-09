El sector de les Noves Tecnologies també té la seva pròpia arqueologia. Dit d’una altra manera, cada vegada són més els aparells de l’última era tecnològica que veiem extingir-se. El cas dels telèfons mòbils analògics és més que notable. Els diem així, analògics, malgrat que en el seu moment van impulsar al món cap a un nou estadi.

Però fins i tot aquells artefactes més desenvolupats, aquells que encara moltes persones utilitzen, comencen a intuir les orelles del llop.

És el cas dels primers prototips de Kindle, els llibres electrònics creats per Amazon que segons la mateixa empresa, a partir de desembre ja no podran connectar-se a internet. En concret aquells que tinguin accés a la xarxa mitjançant tecnologia 2G o 3G.

Productes com el Kindle en la seva primera i segona generació o Kindle DX, almenys als Estats Units, no podran utilitzar-se com fins ara. Així ha començat a avisar l’empresa als seus clients a través de notificacions.

Tot i això, els continguts descarregats seguiran en possessió dels usuaris, però pel que fa als nous continguts, ja no tindran oportunitat de descarregar-los a través de xarxes wifi.

Per Tecnonews