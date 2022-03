Adequació de les tarifes dels centres sociosanitaris al cost de l’atenció

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Teresa Milà, i la cap d’Àrea de Recursos Sanitaris del Ministeri de Salut, Carme Pallarés, han presentat aquest dimarts el Reglament dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris per a persones grans en situació de dependència i persones amb discapacitat majors de 65 anys. El text va ser aprovat el passat 23 de febrer pel Consell de Ministres.

Milà ha explicat que el Reglament actualitza els preus públics i el cost de referència als centres sociosanitaris públics del país d’acord amb el nou model d’atenció centrat en les persones, especialment en l’atenció a la fragilitat i en l’ajuda a la dependència. La nova tarifa inclou els serveis prestats, així com la planificació i organització de l’assistència sanitària, social i sociosanitària es fixa en funció del grau de dependència (GDA) i el nivell de comorbiditat (Índex de Comorbiditat de Charlson).

L’objectiu és adequar les tarifes dels centres sociosanitaris al cost de l’atenció proveïda en funció de les necessitats de cada persona resident i també ajustar les tarifes al cost real de cada mòdul. En concret, en la conformació dels preus públics es distingeixen: les despeses corresponents als serveis sanitaris, l’atenció personal a l’autonomia (APA), i la manutenció i l’hostaleria (MH). La secretària d’Estat ha posat en relleu que el Govern assumeix l’import no cobert pel preu públic.

En cap cas el preu públic no pot comprometre la totalitat dels ingressos que rebin les persones beneficiàries. Per aquest motiu, en el supòsit d’insuficiència de recursos econòmics, les persones que no disposen de recursos suficients per fer front al preu públic dels serveis poden sol·licitar una ajuda econòmica al Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

Els preus públics entraran en vigor el 2 de març d’enguany i només seran d’aplicació a les persones que disposin d’una resolució del Govern per accedir a una plaça d’un centre sociosanitari de data posterior a l’entrada en vigor d’aquest Decret.