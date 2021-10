ADELCA i FEDA s’uneixen per impulsar la transició energètica

El director general de FEDA, Albert Moles, el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé i el president de l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització d’Andorra (ADELCA), Edgar Francôme, han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració. L’objectiu del conveni és impulsar la transició energètica i el creixement sostenible del sector i fomentar la formació dels professionals.

ADELCA representa una setantena d’empreses del sector de l’electricitat, lampisteria i climatització i treballa en la formació dels seus associats. A més, té la voluntat de contribuir a la transició energètica i preparar els professionals del sector per a les noves tasques que es deriven d’aquest procés. Alhora FEDA impulsa aquesta transició i té entre els seus objectius la reducció d’emissions de CO2 i la limitació de l’impacte de les variacions dels preus de l’electricitat als països veïns. Per això, entre d’altres iniciatives, FEDA Ecoterm està impulsant xarxes de calor que ofereixen una alternativa sostenible a la calefacció d’electricitat, i FEDA està treballant en noves infraestructures de producció d’energia renovable.

Per dur a terme aquests reptes, FEDA vol comptar amb els professionals del país i així contribuir al creixement econòmic d’Andorra. En aquest sentit, el conveni signat aquest dilluns estableix diferents vies de col·laboració i sinergies orientades a formar els professionals del sector per poder assumir les tasques que FEDA necessitarà.

En primer lloc, es preveuen actuacions en el marc del desplegament de les xarxes de calor. FEDA Ecoterm està desenvolupant diversos projectes en aquest àmbit i oferirà dues formacions, orientades a soldadures i a instal·lació de subestacions de la xarxa, per tal que els professionals del país puguin assumir aquestes feines. Així doncs, els professionals que facin aquestes formacions o equivalents tindran prioritat en la contractació d’aquestes feines.

D’altra banda, FEDA està immersa en la renovació dels comptadors elèctrics del país, que s’han de substituir per comptadors intel·ligents per poder donar més informació als consumidors i per poder fer una gestió de la xarxa elèctrica més eficient. Per a aquestes feines, FEDA també vol comptar amb la participació de diferents empreses, i per això també oferirà formacions a tots els professionals que vulguin participar en les tasques.

Finalment, ADELCA ja forma els seus professionals en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, que és un dels àmbits amb major potencial per al desenvolupament de les energies renovables a Andorra. En aquest sentit, FEDA hi participarà amb una contribució econòmica de 5.000 euros.