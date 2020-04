És un peix que es mossega la cua: qui no genera guanys, no té diners per pagar. I aquesta és la situació que s’està començant a veure al Principat. L’Associació d’empreses d’electricitat, lampisteria i climatització ha alertat que estan rebent retorns de factures impagades, trucades telefòniques i correus electrònics de clients, “informant que paralitzen tots els pagaments mentre duri la crisi i fins a nou avís”, donant com a pretext la necessitat de fer front a les nòmines dels seus treballadors.

Segons els professionals de la lampisteria, això provocarà “un efecte dominó”, ja que les empreses del sector, “es veuran obligades a fer el mateix, ja que si no cobren, evidentment tampoc podran pagar, ni les nòmines dels seus treballadors, ni les factures dels seus proveïdors”.

Com a solució, demanen al Govern que obligui a aquelles persones amb impagaments a demanar crèdits tous per assumir el deute i no estan d’acord amb la recomanació que va donar el ministre Portaveu, Eric Jover, en la qual proposava que “si el primer actor no pagava que demanés el crèdit tou el següent”.

Creuen que la via judicial no és la solució, ja que la lentitud dels tràmits faria impossible resoldre el problema a temps. En aquest sentit, veuen com una possible resposta el fet de crear “un punt fix a la Justícia per entrar els tràmits per impagats, que es trametin amb caràcter urgent, igual que la seva resolució, que les resolucions siguin firmes i amb efecte immediat. Tenir un Saig d’urgència per activar el pagament, bloqueig de béns, comptes bancaris o altres mesures escaients.”

D’altra banda, i després de valorar la Llei de Mesures Excepcionals per fer front a la situació d’emergència causada pel coronavirus, demanen al Govern que aclareixi si les empreses de guàrdia poden acollir-se a la cobertura que fa d’una part de la quota de la CASS. Segons asseguren, “l’executiu s’ha de fer càrrec del 15,5% de la CASS de Patronal en la part proporcional de corresponsabilitat, però en vàries consultes fetes a la CASS, la resposta és que per tenir-hi dret cal tenir l’empresa amb tancament total”.