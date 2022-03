Adaptacions de la circulació a Encamp per l’inici de les obres del nou Parc de l’Ossa

El Comú d’Encamp inicia les obres de construcció del nou parc de l’Ossa a partir de la setmana vinent, pel que és necessari realitzar diverses adaptacions en la xarxa viària i dels serveis públics de la zona.

A partir del dia 15 de març la circulació a l’avinguda Príncep Benlloch, en el tram des de la rotonda del poblet d’Encamp fins a la cruïlla amb el carrer del Pedral canviarà el sentit actual de la circulació, i serà en sentit baixada. La mateixa avinguda, des de la rotonda de Prat de Genil a l’avinguda de Joan Martí fins al carrer del Pedral serà de doble sentit de la circulació.

Pel que fa als canvis relatius a la circulació, es tancarà el carrer de la Molina, i només hi podran accedir els vehicles autoritzats per a càrrega i descàrrega en el tram des de l’avinguda de Joan Martí i fins al pont del carrer de la Molina per accedir als dos establiments ubicats en aquest tram del carrer. El carrer de la Molina, exceptuant aquest petit tram quedarà tallat en els dos sentits de la circulació, ja que aquest carrer s’integra plenament en la nova àrea de construcció, i passarà a ser un vial soterrat. L’accés per tant a tota aquesta zona es podrà fer, o bé per l’avinguda de Joan Martí a través de la rotonda de Prat de Genil o bé per la carretera de Vila i Beixalís, en la que no s’hi aplica cap canvi.

La nova proposta de circulació a la zona es completa amb l’obertura del nou carrer de Prat Gran de l’Areny que serà de sentit únic, en sentit pujada des de la rotonda del poblet d’Encamp i fins a l’avinguda Príncep Benlloch.

A partir del 15 de març el punt de recollida d’escombraries de l’aparcament d’Encamp es reubicarà a l’avinguda Príncep Benlloch. El pipicà ubicat també al costat de l’aparcament al carrer de la Molina, es reubicarà a l’aparcament de la Canadilla, però no estarà operatiu fins a mitjans d’abril. Els propietaris de gossos poden utilitzar altres pipicans propers, es pot trobar la informació en aquest fulletó.

I finalment, l’aparcament d’Encamp es tancarà a partir del 7 de març, els usuaris amb abonament es reubicaran a l’aparcament de Casa Tresà al carrer de la Vena, on també hi ha places disponibles per a usuaris de rotació. El nou carrer del Prat Gran de l’Areny també inclourà noves places de zona blava que es podran utilitzar amb l’e-parq.