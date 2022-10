Adapta la teva rutina facial al canvi d’estació, prepara’t per a la tardor!

Ja fa força setmanes que vam tornar a la rutina i, després de les vacances (que ja no recordem), la pell es mostra seca i deshidratada… A l’estiu s’abusa del sol, els banys i l’aire lliure i, en moltes ocasions, sense seguir una disciplina facial adequada. Cal tenir en compte que quan es parla d’una pell deshidratada ens referim al fet que perd aigua de manera excessiva, sigui grassa, mixta o seca.

És cert que aquest estiu ha fet molta calor, i no és el més idoni per a la pell… La deshidratació es manifesta de moltes formes, com amb falta de suavitat i elasticitat, pell apagada, i amb pell tirant i rugosa. Aprofitant que ja s’ha començat a notar una mica el canvi en el clima, prepara’t amb una adaptació de la teva rutina facial. Som-hi!

Neteja facial

Cal rentar la pell de la cara tant al matí com a la nit. L’ideal és usar aigua freda i netejadors suaus, que no siguin agressius. Prova de realitzar la doble neteja facial: primer amb un netejador de base aquosa, i un altre de base oliosa.

Recorda que aquest és el pas més important, sense una bona neteja, els productes que apliquis després no podran penetrar bé en la pell i no faran l’efecte que realment haurien de fer.

Píling o exfoliant

Et recomanem optar pels pílings químics, ja que ajuden a reparar els danys de la temporada estival, com la pell seca o la falta de lluminositat. Es tracta d’un dels procediments més utilitzats en la cosmètica perquè elimina les capes defectuoses de la pell, es reemplacen per altres noves i de millor qualitat.

Hidratació

Ja t’ho hem explicat… El sol, la calor, la platja i la piscina fa que la pell es deshidrati, i la millor manera de recuperar-la és hidratant-la com cal. Cerca la crema que millor s’adapti a les teves necessitats i el teu tipus de pell. Un altre truc! No oblidis beure molta aigua, ja que també ajudarà el teu cos a recuperar l’aigua perduda.

Antitaques i protecció solar

El sol pot deixar marques en la pell… I quan més es comencen a veure aquestes taques és a la tardor, ja que és quan habitualment es posen més fosques. En aquests casos, els dermatòlegs aconsellen usar gels o cremes despigmentants amb substàncies com la hidroquinona, l’arbutina o l’àcid kójico. Com a alternativa pots provar amb cremes que continguin vitamina C, les quals també il·luminen la pell.

I, per a evitar l’aparició de les taques és essencial que facis servir protecció solar. Ho hem repetit mil vegades, i ho continuarem repetint: cal fer ús de fotoprotector cada dia de l’any. És igual que sigui estiu, tardor, hivern o primavera. Cada dia! La teva pell t’ho agrairà i ho notaràs segur.

