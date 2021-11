Ada Parellada impartirà un taller gratuït de ‘batchcooking’ a la Seu d’Urgell

En el marc del projecte Mengem d’Aquí, el dimecres, 1 de desembre, a les 18.30 h a l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, tindrà lloc un taller de batchcooking amb la coneguda cuinera Ada Parellada. Aquesta xef és la propietària del restaurant Semproniana de Barcelona i des de fa anys que treballa per ajudar a la restauració i a les famílies a prevenir el malbaratament alimentari i fer la vida més fàcil dins de la cuina.

En aquest taller es faran receptes de fons de nevera perquè els assistents puguin elaborar el menú aprofitant tots els ingredients que hi ha al frigorífic. El taller té places limitades en format presencial i també es podrà seguir en directe a través del compte d’Instagram del projecte @mengemdaqui.

Aquesta jornada s’emmarca en una visita d’Ada Parellada en què també realitzarà una formació destinada al personal de cuina dels centres educatius que formen part del projecte. Aquesta sessió anirà destinada igualment al malbaratament alimentari i la cuinera treballarà conjuntament amb el cuiner Jordi Tomàs, de Cerdanya ECO Resort. De manera conjunta, aquests cuiners mostraran tècniques per quan hi hagi excedents sobrevinguts de menjar en els menjadors escolars, per tal de crear noves receptes que puguin ser la base de plats principals o acompanyaments d’altres plats.

Actualment, el projecte Mengem d’Aquí està molt centrat a treballar temes de malbaratament alimentari per intentar reduir la quantitat de menjar que acaba a les escombraries. Per fer-ho, vol treballar amb tots els agents implicats en el projecte per conscienciar-los i sensibilitzar-los sobre aquesta temàtica.

Paral·lelament a la formació amb les famílies i els cuiners, també s’estan realitzant diverses formacions amb el personal de monitoratge amb la fundació d’Espigoladors. En aquestes formacions es presentarà la problemàtica de les pèrdues i el malbaratament alimentari i es definiran accions específiques per dur a terme dins de l’àmbit laboral dels i les participants d’una manera col·lectiva, participativa i compromesa.