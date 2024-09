Acusen l’Ajuntament de Puigcerdà d’omissió en el rescat d’un gos mort en ser atropellat per un tren

Estació de tren de Puigcerdà (Foto: Cerdanya Film Comission)

La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha presentat una denúncia contra l’Ajuntament de Puigcerdà davant “la inacció, descoordinació i manca de protocols” per a ajudar amb “urgència” un gos que va resultar ferit després de ser atropellat a les vies del tren i que va acabar morint.

Segons han explicat en un comunicat, els fets van tenir lloc el 30 de març passat, quan una persona va alertar de la presència de l’animal a la Policia Local. Tres hores més tard va passar un altre tren pel mateix lloc i el gos va morir, ja que no es podia moure del lloc per les lesions que tenia. Des de l’entitat asseguren que, per llei, l’Ajuntament hauria de disposar d’un servei d’urgència de recollida i atenció veterinària.

La denúncia ha estat interposada per via administrativa i, segons han detallat des de FAADA, la Generalitat ha incoat un expedient sancionador per haver comès, presumptament, una infracció de la llei de protecció animal. Des de l’entitat afirmen que el consistori de la capital cerdana els va reconèixer que no disposen de cap protocol d’actuació en cas de trobar animals ferits.