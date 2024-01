Actyus (Andbank) llança un fons que invertirà en projectes immobiliaris amb Urbanitae

La seu de l’entitat financera (Andbank)

Actyus, gestora d’inversions alternatives d’Andbank, ha llançat el fons Promourbanitae II, que invertirà en projectes immobiliaris d’operadors qualificats situats a Espanya juntament amb Urbanitae, plataforma de crowdfunding immobiliari. El fons, dirigit a inversors professionals, serà distribuït per Andbank als seus clients de banca privada. Tindrà un volum de 40 milions d’euros i una TIR objectiva del 14% net. El tiquet mínim d’entrada serà de 100.000 euros i el període d’inversió tindrà una durada de dos anys -amb possibilitat d’ampliació- des de la data de tancament inicial.

Els projectes en els quals invertirà el fons se seleccionaran d’acord amb criteris relacionats amb el baix risc de llicència de construcció/desenvolupament, eficiència de l’execució i alta possibilitat de venda. Urbanitae, amb més de 200M invertits en 130 promocions immobiliàries d’Espanya, serà l’encarregat de captar i avaluar les operacions i presentar-les al comitè d’inversions del fons per a la seva anàlisi i posterior aprovació.

Segons la política del fons, com a regla general, no s’invertirà més d’un 10% de l’import total compromès en un mateix projecte. Aquest límit podria ampliar-se en alguns casos fins al 15%.

El fons Promourbanitae II és la continuació del fons Urbanfund I, de prop de 20 milions d’euros, que ha invertit en més de 35 projectes des del seu llançament al desembre de 2021 amb una TIR estimada del 14%.





Sobre Actyus

Actyus és la gestora de capital de risc d’Andbank especialitzada en alternatius i estratègies amb un perfil balancejat de risc-retorn. Des del seu llançament el 2022, la firma ha llançat tres fons: Actyus Fintech I, Actyus Secondary Fund i, recentment, Promourbanitae II.

Actyus pertany a Andbank, entitat especialitzada en banca privada i gestió integral de grans patrimonis. L’entitat va tancar el 2023 amb un volum de negoci de 24.000 milions d’euros.





Sobre Urbanitae

Fundada el 2017, Urbanitae és la plataforma de crowdfunding immobiliari de major facturació a Espanya i l’única especialitzada en operacions immobiliàries d’entre 2 i 5 milions d’euros. Urbanitae permet a qualsevol inversor participar en grans projectes immobiliaris a partir d’una inversió mínima de 500 euros i mitjançant un procés senzill, 100% en línia i exempt de paperassa.

Autoritzada i supervisada per la CNMV des de juny de 2019, Urbanitae ha finançat fins a la data més de 120 projectes immobiliaris, per un volum total que supera els 220 milions d’euros. El 2023 va depassar els 110 milions d’euros d’inversió en prop de 50 projectes, consolidant-se com a alternativa de finançament per a promotors en un context de restricció del crèdit bancari. Fins a la data, ha retornat la inversió en 33 projectes, aconseguint per als seus inversors una rendibilitat anual mitjana del 16%.