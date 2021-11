Actualitzats els programes de les àrees d’aprenentatge i competències transversals de l’Escola Andorrana

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el Decret que recull els programes de les àrees d’aprenentatge i de competències transversals de primera ensenyança de l’Escola Andorrana. L’antic Decret era de 1997, pel que des del ministeri s’ha considerat oportú publicar-ne un de nou per tal d’actualitzar-lo amb l’enfocament competencial promulgat amb el Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (PERMSEA).

Tal com ha apuntat el portaveu de l’Executiu, Eric Jover, l’entrada en funcionament progressiva del PERMSEA ha comportat una revisió del marc curricular del sistema educatiu andorrà basant-se en el coneixement per competències i incloent-hi també el concepte de competències transversals.

El nou Decret fixa així els programes de les àrees d’aprenentatge de primera ensenyança de l’Escola Andorrana per tal que esdevinguin el referent per desenvolupar l’ensenyament dels alumnes i orientar la intervenció dels docents. La publicació d’aquest nou text no suposa cap canvi en el funcionament actual de l’escola, donat que l’adaptació s’ha fet de manera progressiva.

Així, les àrees queden estipulades de la següent manera i en el següent còmput horari general per a tot el nivell educatiu: ciència i tecnologia (360 hores), ciències socials (360 hores), educació física (648 hores), educació musical (324 hores), educació visual i plàstica (324 hores), llengua catalana (684 hores), llengua francesa (684 hores), llengua castellana (108 hores), llengua anglesa (324 hores), matemàtiques (792 hores) i competències transversals (un mínim de 1.116 hores).