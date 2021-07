Actuacions policials per a dissoldre aglomeracions de joves en diversos punts del país

La policia va haver d’actuar la matinada de diumenge en un berenador prop de Fontaneda per dispersar un grup de joves que estaven fent botellón. Aquesta és una de les diverses intervencions dutes a terme aquest cap de setmana pel cos d’odre per garantir les mesures sanitàries.

L’actuació a Fontaneda va ser requerida per alguns veïns. Els joves van fer cas a les ordres dels agents, que no van arribar a imposar cap sanció.

D’altra banda, el comú d’Escaldes-Engordany es mostra preocupat per les aglomeracions de joves a la zona del Clot d’Emprivat. Alguns veïns es queixen del soroll que provoquen i asseguren, fins i tot, que s’arriben a produir baralles. La policia informa que hi actua regularment per garantir que es compleixen les mesures preventives per evitar contagis de la Covid-19.

El cos d’orde també va ser requerit dissabte passat a Soldeu per una baralla a la sortida de l’Andorra Mountain Music. Quan els agents van arribar al lloc dels fets els implicats ja no hi eren i, per tant, no es va poder efectuar cap identificació ni detenció.