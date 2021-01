Activitats per a nens (I)

Són moltes les activitats que es poden realitzar amb nens i encara que ara en l’actualitat moltes es troben amb mesures restrictives a causa de la Covid o bé amb limitacions d’aforament i horaris, continuen funcionant en la seva majoria. No obstant això, sempre és millor informar-se abans d’anar per a no trobar-se amb cap sorpresa. Anirem intentant exposar algunes d’elles. Moltes ja són àmpliament conegudes, unes altres no tant, però sens dubte serviran per a ajudar-nos a tenir altres opcions i diversificar el nostre oci en família.

PARC DEL LABERINT D’HORTA

Catalogat com a jardí museu, aquest és un parc obra de l’italià Domenico Bagutti. És un jardí de tipus neoclàssic-romàntic que fins als anys setanta pertanyia a una família particular i que després va ser adquirit per l’ajuntament de Barcelona. Se situa en el Pg. dels Castanyers, 1 de Barcelona i el seu accés és gratuït els dimecres i diumenges i amb entrada la resta de dies per tan sols 2,23 euros. Segur que és una bona opció perquè els nens s’endinsin en ell i es diverteixin perdent-se i trobant la sortida. Obert durant tot l’any.

LABERINT DE BLAT DE MORO

SÍ, com sona. Al més pur estil del clàssic de la pel·lícula de 1984, “Los chicos del maiz”, però no tan terrorífic, tret que es visiti de nit, la qual cosa també és possible. Aquest original laberint està situat en la localitat de Castellserà, en els terres de Lleida, i sens dubte, mereix una visita. El seu preu és de 3 euros i és una experiència divertida alhora que poses a prova la teva orientació. Està obert de juny a setembre, coincidint amb l’època del cultiu del vegetal. Per als més petits i per a fer l’activitat encara més amena, hi ha la possibilitat de realitzar un joc de pistes.

MUNTAR EN RUC

Hi ha diversos llocs on pot realitzar-se aquest tipus d’activitat. Una de les més singulars és la de Tiana, a Rucs de la serralada, al carrer Torrent de Can Ratola, 17. Hi ha opcions de diferents preus, la més curta, la de 30 minuts per uns 10 euros. Abans o després del passeig, pots romandre a la finca i raspallar als animals o prendre un piscolabis. També pots fer passejos similars a Santa Susanna a Nou Ranxo i a Rukimon, Rucs del corredor.

Una experiència en plena naturalesa amb la qual coneixeran més a aquests meravellosos animals.

CONVERTIR-SE EN PRINCESA PER UN DIA

Aquesta és una experiència que sens dubte recordaran totes les nenes. Apte des dels 4 als 12 anys, pot celebrar-se un aniversari en princesasporundia.es, a Sant Andreu de la Barca, on l’entrada comprèn una sessió de maquillatge, manicura, pedicura, màscara de xocolata i fins i tot una desfilada de models. També ho ofereixen a Cornellà, a El Gato con Botas, una sala d’oci on es poden lluir vestits de festa, i hi ha maquillatge i fins un Spa.

NATURPARK

Un dels més de 30 parcs d’aventures repartits per tota Catalunya. Aquest està situat en el municipi de Cerdanyola del Vallès, i a part de circuits disponibles per a totes les edats i dificultats, amb tirolines, ponts de xarxa, ponts tibetans, troncs oscil·lants, etc., el recinte compta amb 3 piscines exteriors obertes en temporada d’estiu, així com una gran zona amb 33 barbacoes on poder gaudir d’un dia inoblidable amb els amics. Però si no voleu fer-vos el menjar, també hi ha l’opció de menjar en el restaurant que hi ha al parc. Però si aquest us queda lluny, també en trobareu els de: la Molina Aventura (dins de l’estació de esquí), Naturaran, en la Vall d’Aran, concretament en el municipi de Les, el Sant Hilari Aventura (a Sant Hilari de Sacalm, Girona), el Sant Feliu Parc Aventura a Sant Feliu de Guíxols, la Selva de l’Aventura a Arbúcies, el Bosc dels Impossibles a Masos de Pals o el Bosc Animat dins el complex de Catalunya en Miniatura, entre molts d’altres.

SKATE PARK

Hi ha moltes zones també on practicar aquest esport. Destaquem l’Eurocamp en el municipi de Tossa. Una pista de més de 1100 metres quadrats a l’interior del Càmping La Pola.

PARC INFANTIL FRANCESC MACIÀ

A Malgrat de Mar, aquest parc és dels més originals de Catalunya. La seva entrada, simulant un gran castell, ja ens avisa del que trobarem a dins. A part d’un camp de fubol vallat, hi ha pista de skate, zona de pícnic i zona de sorra, però sent el més espectacular sens dubte, la zona infantil on trobaràs figures gegants de magdalenes, croissants, dònuts, gomes d’esborrar, llapis, sabates, cases, i flors. Un espai molt agradable per a passar el dia.

Opcions per a tots els gustos i edats. Descobriu-los i gaudiu en família!

Per Eva Remolina