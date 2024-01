Activitats per a infants i joves per les vacances de Carnaval a Encamp

Cartell anunciant les inscripcions per a les activitats de Carnaval a Encamp i al Pas (Comú)

El Comú d’Encamp obre a partir d’aquest dijous, 25 de gener, les inscripcions per a les activitats de l’Àrea de Jovent, de l’Espai Jove i del Llaç d’Animació d’Encamp i del Pas de la Casa, que tindran lloc durant les vacances escolars de Carnaval establertes del 12 al 18 de febrer. El procés d’inscripció s’obrirà a les 10:00 hores, i tant la inscripció com el pagament es podran fer a través del web comuencamp.ad.

En el cas dels més petits, de 3 a 5 anys, des del Llaç d’Animació descobriran i coneixeran els 4 elements de la terra, i experimentaran les seves característiques per a aprendre més sobre ells. Els 4 elements arribaran al Llaç d’Animació amb un conflicte conjunt que no els deixa conviure. Caldrà resoldre aquest conflicte i fer que la convivència dels 4 elements al planeta sigui excel·lent, ja que aprendran que tot i les seves diferències són tots primordials.

Des de l’Àrea de Jovent, els infants de 6 a 11 anys gaudiran de diferents activitats on hauran d’intentar aturar el sastre mil·lenari de la nostra parròquia, encarregat de confeccionar any rere any totes les disfresses del poble per carnaval i que aquest any s’ha adonat que ningú li ha demanat disfresses a causa de les noves pàgines web, que te les envien a casa. Aquest, enfadat, ha decidit eliminar tots els colors de les disfresses i dels personatges més típics del carnaval. Així doncs, hauran d’investigar on els ha guardat i com recuperar-los, fent empatia amb el sastre i relacionar cada color amb una emoció que, aquest, està experimentant per diferents raons. “Donem-li color al carnaval!” és el lema de les activitats d’enguany.

Tant les activitats de l’Àrea de Jovent com del Llaç d’Animació es desenvoluparan del 12 al 16 de febrer al Pas de la Casa, de les 09:00 a les 20:00 hores, i del 13 al 16 de febrer a Encamp, de les 08:00 a les 20:00 hores. Les inscripcions individuals tenen un cost de 77,80 euros (88,90 euros en el cas del Pas de la Casa) i disposen d’un 10% de descompte amb el carnet Piolet i per als usuaris dels serveis de l’Àrea o del Llaç, així com un 20% de descompte en la inscripció del segon germà.

Per a inscriure’s a l’Àrea de Jovent es pot fer a través del web comuencamp.ad o trucant al 834333 o al 672499. També hi ha l’opció d’enviar un correu electrònic a areajovent@encamp.ad. Pel que fa al Llaç d’Animació, es pot trucar al 728400, al 354152, enviar un correu a llac@encamp.ad o fer-ho a través del web comunal.

Com en anys anteriors, es poden sol·licitar ajudes socials per a accedir a aquest tipus d’activitats d’acord amb el reglament actual d’ajuts i prestacions al servei d’Afers Socials.





L’Espai Jove celebrarà el Carnaval amb una festa conjunta dels joves d’Andorra al Palau de Gel

Durant les vacances escolars hi haurà diferents tornejos i activitats als centres dels Espais Joves de la parròquia de les 16:00 a les 20:00 hores. Les activitats proposades varien en funció dels grups d’edat.

Pel que fa als joves de 12 a 17 anys, el dijous 15 de febrer es farà una sortida de patinatge sobre gel i disfresses amb joves d’altres parròquies al Palau de Gel. La festa tindrà lloc de les 21:00 a les 22:30 hores i la sortida serà amb bus des d’Encamp.

Les propostes de l’Espai Jove són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia trucant al 831028 o al 635400, o bé, enviant un correu a espaijove@encamp.ad. També es pot fer a través dels instagrams @pijencampjoventut o @espaijoveencamp.