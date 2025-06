Activitats divertides per a gaudir de les vacances escolars

Uns infants gaudint de la natura (Getty images)

Ara que el curs escolar s’ha acabat i comencen les esperades vacances d’estiu, moltes famílies es troben amb el repte d’omplir els dies amb activitats que siguin alhora entretingudes, educatives i adaptades al seu ritme. L’estiu és una gran oportunitat perquè els nens descansin, es diverteixin i també continuïn descobrint el món d’una manera més lliure i creativa. Aquí et deixem algunes idees per a aprofitar al màxim aquest temps junts:

1. Explorar la natura

Fer excursions per la muntanya, anar a banyar-se a gorgs o platges properes, fer pícnics en parcs naturals o acampar una nit a l’aire lliure pot ser una aventura fascinant per als nens. A més, connectar amb la natura els ajuda a desenvolupar la curiositat i el respecte pel medi ambient.

2. Tallers creatius a casa

Dibuixar, pintar, fer manualitats amb materials reciclats o, fins i tot, provar a fer un petit hort urbà. Aquestes activitats afavoreixen la creativitat i la concentració, i poden ser moments perfectes per a compartir temps de qualitat en família.

3. Participar en casals d’estiu

Els casals ofereixen activitats variades com esports, jocs, sortides culturals i tallers. A més de mantenir una rutina lleugera, ajuden els infants a socialitzar amb altres nens i nenes fora de l’entorn escolar.

4. Llegir per plaer

Les vacances són el moment ideal per a despertar o reforçar l’hàbit lector. Es poden fer visites a la biblioteca, crear un racó de lectura a casa o fer un “repte lector” amb premis simbòlics per a motivar-los.

5. Cuinar plegats

Fer receptes senzilles, com galetes, batuts o pizzes, pot convertir-se en una activitat lúdica i educativa. Cuinar amb els nens els ensenya a seguir instruccions, a mesurar ingredients i a tenir cura del que mengen.

6. Sortides culturals i de lleure

Museus adaptats al públic infantil, teatres, cinemes a la fresca, festes majors o activitats organitzades pel poble o la ciutat poden ser una font de diversió i d’aprenentatge.

7. Temps per a avorrir-se

Encara que sembli sorprenent, deixar espais perquè els nens s’avorreixin és beneficiós. L’avorriment desperta la imaginació i fomenta l’autonomia, ja que els ajuda a trobar per si mateixos formes de passar l’estona.

En definitiva, l’estiu no ha de ser un calendari farcit d’activitats de manera frenètica, sinó una època per a equilibrar el descans amb moments més significatius.