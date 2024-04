Activitats de Sant Jordi a Encamp i al Pas

Cartell del Sant Jordi 2024 a Encamp i al Pas (Comú)

Encamp i el Pas de la Casa celebraran Sant Jordi amb activitats per als infants i per a la gent gran. Començaran el 16 i 17 d’abril amb el taller infantil ‘El castell de la princesa’, a la Biblioteca comunal del Pas de la Casa, a les 17.30 hores, per a infants majors de 6 anys. L’activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia a través del correu electrònic bibliotecapas@encamp.ad o trucant al 856 787.

El 23 d’abril, a les 16 hores, tindrà lloc la Festa de Sant Jordi per a la Gent Gran amb un ball i un berenar a la Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Les inscripcions, que estaran obertes fins al 18 d’abril, es poden fer presencialment a La Valireta i tenen un cost d’1 euro.

Més tard, a les 17.30 hores, es durà a terme el taller infantil ‘Feliç Sant Jordi! Dracs i roses’, a la Biblioteca comunal d’Encamp, per a infants majors de 6 anys. L’activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia a través del correu electrònic biblioteca@encamp.ad o trucant al 732 704.

A més, el dia de Sant Jordi es repartiran llibres-sorpresa d’ocasió, amb un embolcall molt original, a les dues biblioteques d’Encamp i el Pas de la Casa.