Activitats de foment de l’economia circular per celebrar la Setmana Europea de prevenció de residus

Promoció de les bones pràctiques ambientals i de prevenció de residus, per avançar cap a un sistema d’economia circular. Amb aquest objectiu el Govern, a través del departament de Medi Ambient i conjuntament amb els comuns i Andorra Sostenible, ha impulsat un seguit d’activitats en el marc de la Setmana Europea de prevenció de residus. La proposta d’enguany porta per lema ‘Comunitats circulars, suma’t a un món amb menys residus’ i se celebrarà del 20 al 28 de novembre del 2021. En total s’han programat 18 activitats diferents que es repartiran al llarg de la setmana.

Així, durant tota la setmana el Govern ha plantejat una iniciativa amb els productors singulars del comerç per avançar en la lluita contra el malbaratament alimentari. La proposta preveu que els establiments comercials disposin d’una zona on es posin els articles amb caducitat propera per evitar que esdevinguin un residu. La iniciativa, a més, s’acompanyarà de cartells informatius per diferenciar sobre la data de caducitat i data de consum preferent, entre d’altres. Aquesta iniciativa es converteix en una prova pilot, ja que el Projecte de llei d’economia circular preveu l’obligatorietat d’aquest aspecte per a les grans superfícies.

També al llarg de la setmana, es publicaran a les xarxes socials d’Andorra Sostenible petites càpsules de vídeo dels guanyadors del concurs d’iniciatives ambientals amb un projecte relacionat amb economia circular.

El dimarts 30 de novembre el Govern i Andorra Sostenible organitzen la projecció del film ‘Closing the loop’ amb entrada gratuïta als Cinemes Illa Carlemany. El documental presenta casos innovadors a tot el món d’organitzacions que han començat la transició d’una economia lineal a una economia circular, en la qual s’elimina el concepte de residu.

Del 22 al 26 de novembre, entre les 9 hores i les 13 hores, la ciutadania també podrà recollir a la seu d’Andorra Sostenible contenidors d’envasos i paper i cartró per fer més fàcil i còmode la recollida selectiva.

De manera paral·lela a aquestes activitats, els comuns també han impulsat un seguit d’iniciatives entre les quals s’hi inclouen una xerrada-taller sobre compostatge que tindrà lloc el 24 de novembre a Escaldes-Engordany i diferents xerrades sobre reciclatge els dies 25 i 26 a la Massana. Així mateix, s’han organitzat a Ordino jocs i tallers de reciclatge per a totes les edats durant la setmana; a Sant Julià de Lòria, de dilluns a dijous, es farà un taller de reciclatge destinat a nens; i a Canillo es farà el dissabte 27 un mercat de 2a mà, i durant la setmana tallers de reciclatge per a infants i joves.

A més a més, a les xarxes socials i canals dels comuns també es podran trobar diferents càpsules sobre altres activitats realitzades. Podeu consultar la programació completa a la web de medi ambient.