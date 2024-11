Activitats culturals recomanades per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell

Cartell de les 3es Jornades de conservació del medi natural

Diversitat d’activitats culturals a l’Alt Urgell i la Cerdanya els dies vinents. Aquest cap de setmana -dissabte 16 i diumenge 17 de novembre- a la sala de la Immaculada i a la plaça de les Monges de la Seu d’Urgell, se celebraran les 3es Jornades de conservació del medi natural. Es pot trobar el programa complet d’activitats de les jornades en aquest enllaç.

Així mateix, també aquest dissabte, 16 de novembre, a les 12:00 hores, a la llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell, tindrà lloc la presentació del llibre “Per Catalunya. Portaveu del Front Nacional de Catalunya a la clandestinitat (1945-1947) i l’exili (1954-1959)”, a càrrec del seu autor, Agustí Barrera, acompanyat de l’historiador Climent Miró. El cartell de l’acte, en aquest enllaç.

Encara aquest dissabte, 16 de novembre, a les 19:00 hores, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, es durà a terme la conferència sobre la confraria de Sant Antoni, els tres tombs i la calderada de la Seu d’Urgell, a càrrec de Lluís Obiols Perearnau. Activitat inclosa dins l’11a Trobada d’escudelles, ranxos i sopes històriques, de la qual es pot trobar el programa complet a l’enllaç.

Finalment, el diumenge 17 de novembre, al matí, hi haurà una ruta geològica per la Cerdanya. Aquesta és una activitat organitzada pel Grup de Recerca de Cerdanya. Es poden trobar les indicacions per a la inscripció a l’enllaç.