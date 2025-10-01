Activitats culturals per a aquest dijous recomanades per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell ha informat de tres properes activitats culturals que se celebraran entre la Seu d’Urgell i Ordino. Les tres tindran lloc aquest mateix dijous, 2 d’octubre. Una d’elles es durà a terme a les 19:00 hores, a la sala de Sant Domènec de la Seu. Es tracta de la presentació del llibre “Josep Zulueta i Gomis (1859-1925). L’home que va canviar el Pirineu”, de Carles Gascón Chopo. Es pot trobar més informació sobre aquest acte a l’enllaç següent: https://www.radioseu.cat/noticies/un-llibre-recorda-la-figura-de-josep-zulueta-impulsor-de-la-cooperativa-cadi.
D’altra banda, a les 19:00 hores, a l’Era Rossell d’Ordino, es procedirà a la presentació del llibre “L’Ossa d’Ordino. Una tradició ancestral dels Pirineus”, d’Albert Roig. Més informació sobre l’acte a l’enllaç següent: https://www.agenda.ad/activitat/ordino/lletres/presentacio-llibre-l-ossa-d-ordino-una-tradicio-ancestral-del-pirineus.
Finalment, a les 20:00 hores, als Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell, es farà la presentació del documental “Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei”. Més informació sobre aquest acte a l’enllaç següent: https://www.cinemesguiu.com/cartellera/boris-skossyreff-lestafador-que-va-ser-rei/.