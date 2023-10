Activitats a la Massana en el Dia Mundial per la lluita contra el Càncer de Mama

Un estand d’una edició del Dia Mundial per la lluita contra el Càncer de Mama a la Massana (Comú)

El Comú de la Massana ha traslladat la celebració del Dia Mundial per la lluita contra el Càncer de Mama al dissabte 21 d’octubre, amb la intenció que hi pugui participar tothom que tingui ganes de sumar-se a la jornada, que té com a principal objectiu sensibilitzar per a una diagnosi precoç.

La detecció a temps i el tractament adequats són fonamentals però també ho és l’actitud i el benestar emocional de la persona davant la malaltia. Des de fa anys, el Comú de la Massana posa a disposició de les persones afectades per càncer diversos recursos oncològics, com un Banc de Perruques, sessions de reiki i un grup d’acompanyament. Com a novetat, enguany s’ha incorporat zumba i dansa-moviment i teràpia, una activitat física que treballa amb la creativitat.

Dissabte, a partir de les 10 i fins les 19 hores, el Comú i Assandca donaran a conèixer els seus recursos, en els estands que es muntaran a la sala de la Closeta. A més, durant tot el dia hi haurà demostracions de reiki, a càrrec de Salvi Muñoz.

Les activitats començaran a les 11 hores, i l’obertura de l’acte anirà a càrrec de la comunicadora, Pati Molné, que actualment està passant per un tractament de quimioteràpia a causa d’un càncer de mama. Tot seguit, l’artista Ona Saumell farà retrats figuratius a les persones que hagin tingut alguna relació amb el càncer de mama, ja sigui en primera persona o per algun familiar. Posteriorment, les obres s’exposaran als comerços de la Massana. Aquest acció forma part del projecte artístico-social, que Saumell ha batejat amb el nom de la “Lluita rosa”.

Mentre l’artista estarà pintant, a les 11.30 hores, començarà la classe de zumba, amb Fran Doonan, del centre Impuls, que participa a l’esdeveniment com a voluntària. Tothom que hi prengui part rebrà un val de 5 euros per a dinar el mateix dia als restaurants que participen a les Jornades de Cuina de Tardor de la Massana Fogons.

L’activitat continuarà a la tarda, a les 15 hores, amb un taller d’art a càrrec de Judith Rodrigo. L’objectiu és fer entre tots un gran mural, al voltant de la idea de superació.

Totes les activitats són gratuïtes i de lliure accés. Es demana als participants que vinguin amb peces de color rosa, ja que és el color que simbolitza la lluita contra el càncer de mama.