Activat un nou codi lila per violència masclista

Nou cas de violència de gènere (iStock)

La matinada del passat dissabte a Andorra la Vella, la Policia va procedir a la detenció d’un home de 56 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’individu hauria agredit la dona trobant-se al domicili. Va ser l’hospital qui va activar el codi lila -com manen els protocols- quan la dona s’hi va desplaçar per a ser atesa just després de l’agressió.

Dues turistes accedien a Andorra amb droga

Per altra banda i pel que fa a delictes contra la salut pública, el servei de Policia ha detingut, aquest passat cap de setmana, a la frontera del riu Runer, dues turistes de 28 anys que accedien al Principat amb 4,1 grams de tusi, a més de tres pastilles d’èxtasi.