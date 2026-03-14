Activada la prealerta per fortes ventades diumenge al matí

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta del pla de fenòmens meteorològics violents després de l’avís taronja per ventades publicat pel Servei Meteorològic Nacional (SMN). El pas d’una pertorbació provocarà un augment del vent demà diumenge que arribarà al seu màxim durant el matí.
Les ràfegues poden arribar als 100 km/h als fons de vall, sobretot aquells orientats de sud a nord, i superar els 140 km/h als cims. Aquesta nit, amb el vent de nord intens, puntualment, pot nevar a tot el país. A més del descens notable de les temperatures al llarg del dia, el vent incrementarà la sensació de fred i dificultarà la visibilitat a parròquies altes a causa de la neu recent. Es preveuen acumulacions de neu nova amb gruixos de 20 cm a 2.000 metres.
Protecció Civil recomana retirar els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent, tancar les finestres i portes de casa durant el fenomen, limitar els desplaçaments a peu o amb vehicles i extremar la precaució al volant, així com limitar les sortides dels col·lectius vulnerables. A més, es fa un especial èmfasi en la precaució que cal adoptar si es fan activitats a l’exterior, sobretot tenint en compte que demà és diumenge, un dia festiu en el qual la gent opta per a sortir a la muntanya.
