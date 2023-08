Actes previs a la Festa Major a la Seu

Cartell anunciant les actuacions de Dàmaris Gelabert i en Peyu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell ja comença a viure la Festa Major amb les activitats prèvies que es duen a terme des d’aquest dilluns i fins dijous, dia 24. El tret de sortida és amb la Cursa d’Orientació Nocturna, per a totes les edats, que es durà a terme avui dilluns a les 8 del vespre des del Palau d’Esports.

També a la zona esportiva, aquest matí s’ha obert l’espai de Psicobloc perquè els aficionats a l’escalada puguin gaudir-ne en plena piscina municipal. Estarà en funcionament fins al 3 de setembre, de les 11 del matí a 2/4 de 8 del vespre.

Aquest dimarts, dia 22, la protagonista de la jornada serà Damaris Gelabert. La coneguda cantant i compositora de música per a infants actuarà a les 7 del vespre al Palau d’Esports, acompanyada del conjunt The Grow Up Singing Band, amb un espectacle amb el qual celebra 25 anys damunt els escenaris. L’entrada general té un preu de 5 euros i hi ha l’opció del ‘Pack família’, que permet adquirit 3 tiquets per només 12 euros. Els menors de 3 anys tenen entrada gratuïta. Les entrades anticipades són a la venda al web Codetickets (https://tuit.cat/1p05a) i a Turisme Seu.

També aquest dimarts, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, a l’Urban Sport, es jugarà el Torneig Mixt de Pàdel FM La Seu, en les categories Or i Plata. Aquesta és una de les diverses activitats esportives en què cal inscripció prèvia. Es pot fer a l’enllaç: https://tuit.cat/D2d4F. D’altra banda, des de 2/4 de 9 del vespre hi haurà Piscina Nocturna, amb l’actuació de DJ Oscar i la possibilitat de sopar a la piscina mateix.

Dimecres, també al vespre (19.30 h) hi haurà una Exhibició de teles acrobàtiques a la plaça del Camp del Codina, organitzada pel Servei Municipal d’Esports. I a la nit (21.30 h), es podrà gaudir de cinema a la fresca a la plaça dels Oms. En aquesta ocasió, amb la projecció de la pel·lícula ‘El buen patrón’.

El conjunt d’actes previs es completarà dijous, dia 24, amb una masterclass d’spinning a l’Urban Sport (19.30 h) i el Teatre de Festa Major, a les 10 de la nit, al Palau d’Esports. Enguany, amb l’espectacle ‘Peyu, l’home orquestra’. El conegut presentador i actor osonenc oferirà una vetllada d’humor que, segons explica ell mateix, vol ser precisament una paròdia-homenatge a aquesta figura de tots els que han actuat alguna vegada a les Festes Majors: personatges que són capaços d’animar tot un poble amb elements limitats com ara un teclat, unes bases midi de grans èxits de Perales o Rocío Jurado, una americana amb lluentons, confeti i molta voluntat.

A ‘L’home orquestra’, el copresentador del programa de Catalunya Ràdio ‘El Búnquer’ fa un recull dels seus millors textos i els posa en escena amb el fil conductor de la Festa Major. L’objectiu de l’espectacle és “que la gent que no pugui anar a tots els actes de la festa, amb una horeta vegi una mica de tot”, indica. Tot plegat, amb un estil molt directe i planer que permet gaudir d’en Peyu en estat pur. Les entrades anticipades per a aquest espectacle (al preu de 12 euros) encara són a la venda al web Codetickets; i de manera presencial, a Turisme Seu. A taquilla, el preu serà de 15 euros.