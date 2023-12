Actes de campanya de les formacions amb segell socialdemòcrata

Candidats de Per Sant Julià davant de l’antic Hotel Pol (PS)

Aquest dimecres, 6 de desembre, no ha estat una excepció i els actes de campanya de les formacions polítiques que concorren a les pròximes eleccions comunals del proper dia 17, no s’han aturat. És el cas, per exemple, de les candidatures amb participació del Partit Socialdemòcrata, en solitari o en coalició.

Per Sant Julià destinarà l’Hotel Pol a habitatges a preu assequible

La candidatura de Per Sant Julià desenvoluparà un pla d’ús de l’antic Hotel Pol, que actualment és propietat del Comú, per a destinar-lo a habitatges de preu assequible i a residència universitària. Així ho ha fet saber avui dimecres la candidata número 3 de la llista laurediana, Meritxell Bundancia, qui ha subratllat que cal una anàlisi prèvia per a identificar les necessitats de la parròquia i, la qual, pot incloure factors com la composició demogràfica, les característiques socioeconòmiques i les demandes de la comunitat.

Bundancia també ha argumentat que l’aposta de Per Sant Julià passa per desenvolupar un Pla d’ajudes a l’habitatge basat en un conjunt de mesures i recursos destinats a millorar l’accés a l’habitatge i la finalització del cadastre de la parròquia per tal de tenir informació actualitzada per a fer una gestió més eficient del territori i a un desenvolupament sostenible de la comunitat.

Així mateix, Per Sant Julià crearà borses d’habitatges amb l’objectiu de facilitar l’agrupament de persones de generacions diferents i estratègies de col·laboració públic-privada per a lloguers a preu assequible, així com incentius als propietaris que mantinguin els lloguers per sota de l’Índex de preu de referència amb rebaixes fiscals per a contribuir a resoldre l’actual problemàtica d’habitatge que pateix la parròquia.