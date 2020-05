Acte de record a la Seu pels professionals sanitaris morts per la COVID-19

Professionals sanitaris, cossos de seguretat i d’emergències, representants polítics i veïns i veïnes de la ciutat s’han concentrat aquest dijous al migdia a les portes del Sant Hospital de la Seu d’Urgell per sumar-se a l’acte de record per tots els professionals sanitaris que han mort fent front a la pandèmia de la COVID-19.

L’homenatge s’ha dut a terme a davant de centres sanitaris d’arreu del país i tenia com a objectiu cridar l’atenció de la població sobre el cost que ha tingut i segueix tenint el coronavirus per al personal sanitari i la importància de seguir mantenint les mesures de protecció i prevenció. Per això, tots els participants s’han concentrat amb la mascareta posada i mantenint la distància entre persones.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha manifestat que ha estat un acte “molt sentit” perquè “un dels grans problemes d’aquesta pandèmia és que no s’ha sabut protegir els professionals, i que alguns d’ells hagin hagut de donar la vida per protegir els demés ens ha de fer reflexionar com a societat, perquè no es pot permetre”. A l’Estat espanyol ja s’han contagiat de COVID-19 40.000 professionals sanitaris, dels quals 70 han mort. Un fet que Fàbrega considera que cal evitar a partir d’ara.

“Això no s’ha acabat”

En nom dels professionals sanitaris, Griselda Portela creu que cal “conscienciar la gent que això no s’ha acabat” i que “no és hora encara de celebrar res a les terrasses”, en referència a l’incompliment de les normes de seguretat per part d’una part de la població. Per això, recorden que cal seguir-se protegint quan se surt al carrer, si es vol evitar ser víctima d’un contagi o bé contagiar persones de l’entorn més immediat. A l’acte s’hi ha convidat també representants d’altres serveis d’emergències i seguretat per reflectir el fet que des de l’inici de la crisi sanitària “han treballat en conjunt i donen suport al cos sanitari quan fa falta”.

Per part del personal d’infermeria i transport sanitari, Xavi Munt agraeix la participació a l’acte i la manera com s’han respectat les mesures de seguretat. Munt recorda que a partir d’ara tota la societat “s’haurà d’acostumar” a fer actes públics així “perquè la COVID ha vingut per quedar-se” i no serà fàcil superar-la. Alhora, subratlla que els professionals sanitaris estan “bastant cansats, psicològicament tocats”, i per això insten tota la població a col·laborar per evitar-ne la propagació i a fer servir el “sentit comú”.

El representant de la Intersindical-CSC al Sant Hospital ha aprofitat per agrair les moltes donacions de material que han rebut de particulars, empreses i entitats. I especialment l’aportació d’equips de protecció individual (EPI) i mascaretes professionals, perquè, assegura, “si haguéssim hagut d’esperar que arribessin, tant del Gobierno de España com de la Conselleria de Salut, no hagués estat possible treballar”.