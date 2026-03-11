Acte de reconeixement del Govern a la societat civil andorrana amb motiu del Dia de la Constitució

El cap de Govern ha presidit, aquest dimecres al vespre, un “acte senzill però molt simbòlic” de reconeixement al teixit associatiu del país amb motiu del 33è aniversari de la Constitució, adreçat a aquelles entitats que enguany celebren una efemèride significativa. L’acte s’ha celebrat a la sala d’emissores de Ràdio Andorra, en un format institucional i proper que vol posar en valor el paper essencial de la societat civil en el progrés del país.
En la seva intervenció, Xavier Espot ha destacat “la fortalesa de la societat civil”, posant en relleu la tasca constant i sovint discreta de les entitats, federacions esportives i associacions, que contribueixen a generar espais de suport i proximitat i a situar a l’agenda pública qüestions de primer ordre. Ha subratllat que la seva dedicació és imprescindible per a reforçar la cohesió social i impulsar l’activitat del país en múltiples àmbits.
Amb aquest acte, que ha comptat amb l’assistència d’una nodrida representació del gabinet ministerial i d’autoritats del país, el Govern referma el seu compromís amb el reconeixement i la visibilització de les entitats que treballen dia rere dia per a impulsar el progrés del país, reforçar la cohesió social i preservar i projectar els valors que defineixen Andorra.
Un mosaic d’entitats que celebren trajectòries destacades
Seguint el criteri establert en l’edició anterior -la primera que es va celebrar de reconeixement a la societat civil per part del Govern amb motiu de la Constitució-, enguany han estat convidades entitats que durant el 2025 han celebrat 10, 20, 30, 40, 60 o 70 anys i 75 anys de trajectòria, incorporant per primer cop el 75è aniversari com a efemèride excepcional. La selecció s’ha fet a partir de la col·laboració habitual entre els ministeris i les entitats del país, i inclou també organitzacions que havien celebrat efemèride el 2024 i no havien pogut assistir llavors.
L’àmbit cultural i educatiu ha tingut un pes destacat, amb el reconeixement al Col·legi Sant Ermengol, que celebra 60 anys d’història educativa; a l’Esbart Santa Anna, que arriba als 75 anys de preservació del patrimoni dansaire; i a entitats com l’Agrupació Sardanista Andorrana o Velles Cases Andorranes, que celebren trajectòries de 60 i 40 anys respectivament, vinculades a la identitat i tradicions del país. L’Arxiu Nacional d’Andorra, amb 50 anys de trajectòria, ha estat igualment reconegut per la seva tasca de conservació de la memòria del país.
El sector turístic i de gestió territorial també ha estat representat amb presències destacades com ENSISA – Grandvalira, amb 60 anys d’història; la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE), que enguany en celebra 70; i el Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, que commemora 20 anys treballant en la protecció d’un espai natural d’alt valor patrimonial. També s’ha reconegut el paper cabdal de Caldea, que celebra 30 anys com a equipament emblemàtic del país.
Dins l’àmbit econòmic i empresarial, s’han reconegut les dècades d’activitat d’entitats com Creand Crèdit Andorrà, que enguany commemora 75 anys d’història, i d’organitzacions representatives de sectors clau, com l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics o l’Associació de Comptables del Principat d’Andorra, amb dues dècades de trajectòria. També s’ha posat en valor la tasca de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, amb una dècada de contribució al comerç de proximitat.
En l’àmbit social i comunitari, l’homenatge ha inclòs entitats que treballen en favor de la inclusió i el suport a les persones, com l’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra, que celebra 10 anys; l’Associació Sociocultural dels Residents Algerians, amb 20 anys; o l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles del Pas de la Casa, també amb dues dècades de compromís amb l’àmbit educatiu i familiar.
En l’àmbit esportiu, s’ha posat en valor la dedicació continuada de federacions que enguany celebren 40 anys, com les de Natació, Taekwondo, Judo – Ju-jitsu o la Federació Motociclista, així com els 30 anys de les Escoles de Formació de Professions Esportives i de Muntanya. Aquestes entitats continuen ensenyant i fomentant els valors inherents a l’esport, que contribueixen a la formació personal i comunitària.
Les entitats homenatjades han estat les protagonistes de l’acte ofert pel Govern. Després del discurs institucional, s’ha interpretat l’Himne d’Andorra, i la cerimònia ha finalitzat amb la fotografia de grup i un aperitiu.