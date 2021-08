Escriptor/a: ARASA, Cinta

Il·lustrador/a: Dàlia Adillon

Editorial: Jollibre

Pàgines: 160

Edat: a partir de 11 anys

Acqua alta és el terme que fan servir els venecians quan l’aigua, omnipresent, arriba a nivells que entorpeixen o fan perillar l’activitat i la seguretat humanes. I també és el títol del darrer llibre de Cinta Arasa. La Lauretta, una Greta Thunberg meridional i hiperactiva, està determinada a salvar Venècia, com a primer pas per recuperar un temps passat més humà i com a metàfora del món: salvar la ciutat significa salvar el planeta. Per donar suport a la seva tossuderia sistemàtica, la nena ha sabut envoltar-se d’un seguit de persones dels més diversos àmbits i capacitats, que reaprenen si us plau per força la importància de la col·laboració. I més encara si la causa s’ho val. El primer, l’avi rellotger, que havia estat capaç d’intuir quan la ciutat que tant s’estimen havia de patir inundacions.

El to, dinàmic, imaginatiu i en ocasions un pèl esbojarrat, per què no, ens recorda Rodari. També ens hi fan pensar el nom dels personatges, les seves dèries i el vessant ideològic. Tot convergeix cap a un desenllaç que, com aclareix convenientment Arasa, fa que el llibre no sigui «una història basada en fets reals. Aquesta és una història real». Les il·lustracions, plenes d’encant i empeltades del dinamisme resolutiu de la trama, en són el complement, indiscernible i ideal.

Per Joan Bustos / Clijcat / Faristol