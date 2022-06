Acorden que els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera s’ofereixin a tots els sistemes educatius

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el director de l’Institut Cervantes de Toulouse, Juan Pedro Basterrechea, i l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, han signat aquest divendres un conveni per promoure l’accés a les proves dels diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) als alumnes de tots els sistemes educatius del país.

L’Institut Cervantes és l’organisme públic espanyol que té atribuïda la direcció acadèmia, administrativa, econòmica i de gestió d’aquets exàmens, que s’adrecen a les persones que aprenen el castellà com a llengua estrangera. Per aquest motiu, l’entitat signa habitualment acords amb universitats, institucions i centre col·laboradors per a realitzar-hi periòdicament les proves.

Donat que recentment es va inaugurar al Principat la nova extensió de l’Institut Cervantes, que depèn del centre de Tolosa, ambdues parts consideren interessant facilitar als alumnes escolars que obtinguin el DELE abans de finalitzar els estudis de segona ensenyança o batxillerat, independentment del sistema educatiu en què cursin els seus estudis.

El conveni exposa que el ministeri facilitarà la logística perquè els centres educatius, els professors de llengua espanyola, els alumnes i les seves famílies coneguin els continguts de les proves, els avantatges que té obtenir el diploma i el funcionament dels processos d’inscripció, preparació i realització dels exàmens. De la mateixa manera, promourà que els centres educatius del país s’adhereixin al projecte.

L’Institut Cervantes, per la seva banda, organitzarà i desenvoluparà les proves en els centres determinats i oferint un descompte en el preu d’un 30% als alumnes escolars que facin les proves en el marc d’aquest acord. A més, també procurarà facilitar la formació dels professors d’espanyol que vulguin acreditar-se com a examinadors i formar part dels tribunals durant les proves.

Per a Vilarrubla, la signatura del conveni permet “facilitar l’accés a tots els alumnes d’Andorra, independentment del sistema amb el qual estudiïn, l’acreditació d’una competència que a Andorra està més que assolida”. En el mateix sentit, Basterrechea ha ressaltat que el conveni s’ha rubricat en “temps rècord” i ha apuntat que en un món globalitzat “és essencial per a la mobilitat estudiantil o laboral l’acreditació de les competències amb titulacions homologades”.