Acord per professionalitzar i dotar de més autonomia el Fòrum Nacional de la Joventut

La totalitat dels grups parlamentaris del Consell General (Demòcrates, Socialdemòcrates, Liberals, Terceravia i Ciutadans Compromesos, juntament amb la consellera no adscrita Carine Montaner), han presentat aquest divendres al matí la proposició de llei de modificació de la Llei del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, que data del 2007 i ja va ser modificada el 2014. Amb el nou text es pretén seguir consolidant el Fòrum com a ens representatiu i que doni veu a tots els joves del país, motiu pel qual s’apliquen canvis legislatius per professionalitzar-lo i dotar-lo de més autonomia. Els canvis s’han de fer de manera consensuada entre tots els grups de l’arc parlamentari i els propis integrants del Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA), que han assistit a l’acte d’entrada a tràmit de la proposició de llei.

La modificació més rellevant i que canvia molt considerablement l’estructura funcional del Fòrum recau en l’ampliació de la franja d’edat del col·lectiu jove, que passa dels 16 als 29 anys actuals, als 15-35 anys, alineant-se també amb les directrius dels països de l’entorn. D’aquesta manera, i tenint en compte que el FNJA es finança mitjançant les transferències dels pressupostos generals de l’Estat i que aquests equivalen a la xifra resultant de multiplicar per 4,5 el total de joves residents o nacionals (uns 18.000 en l’actualitat), quedarà ampliada la seva dotació pressupostària, cosa que li permetrà tenir una gestió més eficient en la seva missió de vetllar per les inquietuds de la gent jove, defensar els seus interessos, portar la seva veu a les institucions del país així com als organismes internacionals, i participar en la construcció de polítiques públiques.

Un altre canvi substancial que s’introdueix a la llei originària, també en la cerca d’aquesta professionalització del FNJA, és que la Taula Permanent passa a allargar el seu mandat dels dos als quatre anys per fer donar-li més continuïtat i poder fer un seguiment més eficient dels projectes endegats. També s’obre la possibilitat que les renovacions dels seus membres no siguin en bloc, sinó només de la meitat de la Taula, per afavorir la coexistència de nous membres amb membres de més experiència.

Paral·lelament, també es crea la figura del Director del FNJA, per dotar de més qualitat el marc estratègic i coordinar el desplegament d’aquest marc, i del Cos Tècnic, per donar suport a la Direcció i al seu treball, així com dinamitzar tota l’activitat del Fòrum. Finalment, s’habilita la possibilitat que la celebració de l’Assemblea Jove, on hi poden assistir tots els joves del país, es pugui celebrar de manera presencial i també telemàtica, per tal d’afavorir el màxim de quòrum tenint en compte que bona part del col·lectiu no viu a Andorra i es troba estudiant a l’estranger.

En declaracions als mitjans després de l’entrada a tràmit de la proposició de llei el president del FNJA, Oriol Cervera, ha celebrat la implicació de tots els grups parlamentaris en l’assoliment d’aquesta proposició de llei. Ha explicat que ha estat un “procés llarg” en què s’ha treballat amb els grups i establert un diàleg amb joves, amb associacions, entitats, el ministeri d’Afers Socials, serveis de joventut nacionals i comunals, el Centre de Recerca d’Estudis Sociològics (CRES) per assolir “la proposta de reestructuració del Fòrum” que “doni resposta al que ens demana la societat andorrana” i permeti a l’ens seguir creixent i desenvolupant la seva tasca de manera òptima.

Cervera ha estat acompanyat a l’acte pel membre de la Taula Permanent del Fòrum, Mario Giménez Utrilla.