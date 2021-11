Acord per emetre més de 4 milions d’euros andorrans

Andorra i la Unió Europea han celebrat aquest dijous la reunió anual del Comitè Mixt de l’Acord Monetari per analitzar les noves disposicions incloses en el seu annex i acordar-ne els terminis d’implantació. La presidència d’aquest organisme canvia cada any, i aquest 2021 recau en el Principat d’Andorra, pel que la trobada s’hauria d’haver celebrat a Andorra, però donades les restriccions a causa de la COVID-19 s’ha realitzat de manera telemàtica.

La reunió ha servit per explicar els avenços fets per Andorra en la transposició legislativa en prevenció del blanqueig, la prevenció de la falsificació de monedes i la regulació i supervisió del sistema financer. També s’ha acordat els volums d’emissió d’euros que es fan des del Principat d’Andorra per l’any 2022 (l’emissió d’euros s’ha fixat en 4.181.759,54 euros pel 2022).

Segons ha explicat el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, la reunió també ha servit per constatar l’alt nivell de confiança i cooperació entre les dues parts.

La delegació andorrana ha estat encapçalada pel secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, el qual també ha presidit la reunió, en la què també hi han pres part la cap de missió i ambaixadora d’Andorra a la UE, Esther Rabassa, així com representants dels ministeris de Finances i de Justícia i Interior, de l’AREB, la UIFAND, i l’AFA.

Per la seva banda, la delegació de la Unió Europea l’han format el cap de la unitat de protecció de l’euro i l’efectiu de la Comissió Europea, Philip Tod, i altres representants de la Comissió Europea, així com del Banc Central Europeu, del Tresor espanyol, del Banc d’Espanya i del Banc de França.

L’acord es va signar el 2011 i, d’una banda, dona dret al Principat a emetre monedes d’euro. D’altra banda, s’acompanya d’un annex on s’hi llisten les disposicions jurídiques que el Govern d’Andorra ha d’implementar –ja sigui mitjançant transposició directa o amb l’adopció de mesures equivalents– en matèria de monedes i bitllets, i diversa legislació bancària i financera.