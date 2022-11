Acord per a ubicar a Segona Ensenyança d’Ordino el tercer alberg provisional per a casos d’emergència

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha presentat aquest dimecres a la tarda l’alberg provisional ubicat a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, que servirà per a allotjar temporalment persones en situacions de vulnerabilitat a causa d’emergències ocorregudes en aquesta localitat o en les proximitats d’aquesta.

La iniciativa forma part del projecte impulsat pel departament l’any 2020 que preveu disposar d’un desplegament estratègic d’aquest tipus d’allotjaments provisionals per tot el territori nacional, amb l’objectiu d’equipar-los i poder donar una resposta adaptada i planificada a poblacions afectades per situacions d’emergència o catàstrofes. El projecte també compta amb la col·laboració de la Creu Roja Andorrana, que s’encarrega del suport logístic.

El d’Ordino, presentat aquesta tarda de dimecres, és el tercer alberg provisional d’aquestes característiques que es dona a conèixer públicament, després del radicat al Centre Esportiu del Pas de la Casa (presentat el 2020), i el del Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria (juny d’enguany).

La instal·lació de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino podrà acollir fins a un màxim de 60 persones i com sempre, per tal de garantir una bona atenció a les persones reallotjades, inclou espais com la zona de recollida de dades, la d’assistència sanitària, l’espai infantil i la zona de descans, entre d’altres. Gràcies a la col·laboració ja establerta entre el departament d’emergències, la Unió Hotelera d’Andorra i Autèntics Hotels d’Andorra, en cas d’activar-se l’alberg provisional, els àpats es distribuiran a través d’un establiment hoteler situat a prop de l’escola.

A banda, si en una situació excepcional hi hagués més afectats, els espais existents al Centre de Tecnificació d’Ordino podrien donar suport al dispositiu previst inicialment al centre educatiu.

Així, tal com ha destacat el director de Protecció Civil, Cristian Pons, “els fenòmens meteorològics violents són cada cop més freqüents i hem d’estar preparats en cas de necessitar aquest tipus d’equipament en qualsevol part del territori nacional. El Departament de Protecció Civil té un rol molt important a nivell preventiu i de planificació, així com en l’anàlisi de diverses situacions d’emergència, la qual cosa permet actuar d’una manera més ràpida i organitzada”.

Per la seva part, el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, i la directora d’Escola Andorrana i Formació Andorrana, Maite Casals, han destacat la importància del nou alberg provisional com a eina per a “donar resposta a situacions d’emergència”, seguint els preceptes de la “prevenció i planificació”.

Protecció Civil s’ha encarregat d’equipar l’escola amb tot el material necessari i ha elaborat un pla d’actuació que permet organitzar la resposta en cas d’haver d’activar l’alberg. El document preveu, a part de l’organització logística de l’espai, els diferents grups d’actuació implicats en l’operativa i l’organització d’exercicis.

Per la seva banda, l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança ha cedit uns espais situats en la pròpia instal·lació per a emmagatzemar tot el material necessari per al muntatge de l’alberg i posa a disposició de Protecció Civil la resta d’espais del centre escolar en cas d’activació real del dispositiu.

El desplegament estratègic d’albergs provisionals es preveu que finalitzi en els propers mesos i que s’acabi disposant d’uns 500 llits distribuïts en el territori per a fer front a reallotjaments provocats per situacions d’emergència.