Acord per a promoure l’accessibilitat universal a la Vall de Boí

L’Ajuntament de la Vall de Boí i ASPID han signat un acord de col·laboració destinat a promoure l’accessibilitat universal a l’entorn de la Vall de Boí. Han formalitzat l’acord Sònia Bruguera, alcaldessa de l’Ajuntament de Boí, i Bibiana Bendicho, presidenta d’ASPID. Els objectius de la iniciativa són promoure l’accessibilitat en els nous projectes i obres promogudes per l’Ajuntament de Boí; detectar i fomentar millores en l’accessibilitat dels espais naturals, entorns d’interès turístic i equipaments i serveis públics de l’entorn de la Vall de Boí; analitzar l’estat actual de l’accessibilitat a la zona, i fomentar i orientar les mesures d’accessibilitat en els establiments i serveis existents. L’acord té una vigència de 2 anys.
En el marc de la col·laboració entre ambdues entitats, una delegació de membres d’ASPID ha visitat algunes de les actuacions ja realitzades per l’Ajuntament i altres desenvolupades per l’estació d’esquí de Boi Taüll, que també ha fet una aposta per a millorar l’accessibilitat a les seves instal·lacions.
Aquestes actuacions s’enquadren en el Pla de Sostenibilitat Turística de la Vall de Boí, finançat amb fons Next Generation EU i que, més enllà de contemplar criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica, s’orienta a un model turístic més inclusiu que permeti que totes les persones puguin gaudir de la riquesa natural, cultural i patrimonial del municipi en igualtat de condicions.
En virtut de l’acord, ASPID es compromet a col·laborar activament amb l’Ajuntament de la Vall de Boí per a poder oferir entorns i serveis més accessibles a la ciutadania i a les persones amb discapacitat, i a oferir l’assessorament del col·lectiu de persones amb discapacitat per a detectar, orientar i proposar millores que possibilitin un entorn més accessible, participatiu i inclusiu en l’àrea de la Vall de Boí.
De la seva banda, l’Ajuntament de la Vall de Boí es compromet a vetllar per a l’aplicació de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat en totes les polítiques municipals, així com facilitar la participació i l’assessorament d’ASPID en el disseny i planificació de nous projectes, obres, serveis i equipaments municipals, així com en les actuacions d’arranjament, reforma o millora dels entorns urbans i dels espais d’ús públic.