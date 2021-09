Acord entre l’Andorra Esports Clúster i b-resol per prevenir i detectar l’assetjament en l’esport

L’Andorra Esports Clúster (AEC) i l’aplicació b-resol han signat aquest dijous un acord que permetrà oferir una aplicació als centres esportius, clubs i federacions del Principat, per a prevenir i detectar els casos d’assetjament i abús en l’esport. Aquesta aplicació estarà a l’abast de tots els esportistes dels centres esportius adscrits, el que permetrà alertar de tots aquells casos que observin o que puguin patir, i fer-ho de forma anònima.

La gerent de l’Andorra Esports Clúster, Gemma Riu, i el CEO de b-resol, Josep Fígols, han explicat que l’acord pretén facilitar un canal per a que els joves esportistes puguin alertar d’aquells casos d’assetjament o abús que puguin estar patint o que observin. Darrerament han estat molts els casos d’abús que han sortit a la llum en el món de l’esport, com poden ser els de la selecció americana de gimnàstica, entre d’altres de rellevància significativa.

L’AEC i b-resol es comprometen així a col·laborar en accions que contribueixin a la visibilització i prevenció de l’assetjament, oferint una eina a la víctima, i al seu entorn, per denunciar de forma totalment anònima, si així ho necessita.

Riu ha destacat que “l’assetjament en el món de l’esport està més present del que sembla, havent-hi més casos dels que surten a la llum, perquè l’esportista assetjat és una víctima que, com a tal, no li és fàcil denunciar, i també perquè l’entorn que ho observa, a vegades no té eines per alertar-ho o no pot mantenir el seu anonimat”.

Per la seva banda, Josep Fígols ha posat de manifest que, “des de l’inici de la nostra activitat, la visibilització de casos ha crescut de forma molt important, i hem observat que normalment és l’entorn, els amics sobretot, qui alerta, i que en els darrers anys estem rebent molts avisos a banda del bullying, també per casos de trastorns alimentaris, ciberassetjament, abusos i tota mena de conflictes i violències”.

b-resol és una solució ja implantada a escoles del Principat d’Andorra des de l’any 2017, fruit de la col·laboració i el vist i plau del Ministeri d’Educació i d’Ensenyament Superior del Govern d’Andorra i d’Andorra Telecom.

La col·laboració entre b-resol i les 6 entitats educatives del Principat que han estat usuàries de la solució el curs escolar 2020-21 ha permès, per exemple, la detecció de 3 casos només al llarg del primer trimestre, amb un total de 87 alertes, 10 més que l’any passat.