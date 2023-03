Acord entre el Govern i el Col·legi de Psicòlegs per a incloure els actes de psicologia a la cartera de serveis de la CASS

El cap de Govern en funcions amb representants del Col·legi de Psicòlegs (SFGA)

L’Executiu en funcions i el Col·legi de Psicòlegs (COPSIA) han arribat a un acord per incloure els actes psicològics dins la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). El Govern va aprovar el mes de febrer 2022 el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), que desenvolupa un model d’atenció basat en l’atenció integral i centrada en la persona des de tots els nivells assistencials. Així, i considerant prioritària la promoció de l’atenció a la salut mental en tots els àmbits, establia la necessitat de definir el rol de psicòlegs privats en el sistema de salut mental.

Aquest acord arriba en el marc dels treballs conjunts que s’han dut a terme entre el Govern i el Col·legi de Psicòlegs, i recull els criteris d’accés als actes de psicologia en la cartera de serveis. Així, s’estableix que, per a accedir-hi, caldrà una prescripció mèdica efectuada pel metge o pediatra referent, un psiquiatre o un metge especialista i s’inclou, en un annex, l’extensa relació de patologies que donaran dret a rebre aquesta prestació (totes aquelles en què l’estat del pacient permeti una intervenció psicològica).

La proposta també recull el nombre de sessions màximes finançades per la CASS anualment, i el copagament entre la CASS i l’usuari segons la Llei de la seguretat social. Les sessions podran fer-se en format presencial o no presencial, sempre que aquestes últimes no superin un màxim de sessions concret, i es facin mitjançant la plataforma de videotransmissió habilitada especialment per a garantir la intimitat del pacient i la confidencialitat de la informació.

Finalment, es proposa que s’avaluïn els resultats d’aquesta incorporació a la cartera de serveis transcorregut el primer any de funcionament amb l’objectiu d’ajustar el funcionament del servei, i que després l’avaluació es repeteixi de manera periòdica.

Un cop arribat a aquest acord, la proposta serà tractada pel Consell d’Administració de la CASS i, posteriorment, s’haurà d’aprovar pel Consell de Ministres. La voluntat és que la conveniació entri en vigor tres mesos després de la seva publicació al BOPA.