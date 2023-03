Acord de col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella i l’esquiador Joan Verdú

El cònsol major, David Astrié i l’esquiador Joan Verdú signant el conveni (AndorraCapital)

El Comú d’Andorra la Vella ha signat un conveni de col·laboració amb l’esquiador Joan Verdú per a promoure la marca Andorra la Vella i que li atorga una ajuda econòmica de 5.000 euros per a aquesta temporada. L’acord, que han signat aquesta tarda de dimecres el cònsol major, David Astrié, i Joan Verdú, al despatx oficial del Comú, estableix que l’esquiador farà d’ambaixador d’Andorra la Vella a l’exterior, col·laborarà en actes de promoció de la parròquia a través de les xarxes socials i lluirà el logotip de la ciutat com a patrocinador en diferents suports publicitaris.

L’esquiador, fill d’Andorra la Vella, és un dels residents amb més projecció exterior i participa en proves esportives de renom internacional, entre les que destaquen les proves de la Copa del món d’esquí alpí.

El cònsol major ha ressaltat la important trajectòria i projecció del jove esquiador i li ha desitjat els millors resultats per a les proves que tindran lloc aquest cap de setmana a Eslovènia per a garantir la seva participació a les finals de la Copa del món que es disputaran del 13 al 19 de març al Principat. David Astrié també ha assegurat que per a Andorra la Vella és una satisfacció contribuir en la carrera esportiva de Verdú i col·laborar perquè disposi de més recursos per a poder preparar els entrenaments.

Per la seva banda, l’esportista ha agraït al Comú el suport i s’ha mostrat optimista per a poder assolir bons resultats aquest cap de setmana amb el gran objectiu de les finals a Soldeu – El Tarter. “Esperem poder-hi arribar per a competir a casa, perquè serà un moment molt especial per a mi, que vull gaudir al màxim”, ha declarat.

La temporada passada el Comú d’Andorra la Vella va retre un homenatge a Joan Verdú pels mèrits aconseguits, tant als Jocs olímpics d’hivern com a la Copa del Món i a la Copa d’Europa, quan es va proclamar campió en la prova disputada a Andorra.