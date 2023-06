Acord amb National Geographic per a un turisme sostenible

Presentació de l’acord entre Andorra Turisme i National Geographic (@andorraworld)

Andorra Turisme referma el seu compromís per a fomentar el turisme responsable al país amb el nou acord amb National Geographic. La col·laboració preveu dur a terme un projecte que permetrà buscar solucions que donin resposta a un repte: millorar l’impacte del turisme en el medi i les persones.

L’objectiu final és arribar a propostes ”innovadores, realistes, viables i efectives”, segons ha destacat el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, “que es puguin desenvolupar al país pera millorar la manera en què el turista viatja i es relaciona amb l’entorn natural”.

Així, per exemple, algunes de les temàtiques que es poden arribar a treballar són com afrontar la massificació o l’impacte negatiu del turisme en el medi ambient. Alhora, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha afegit que la iniciativa també busca “conscienciar la població sobre la importància de protegir i conservar el nostre patrimoni”.

Per a fer-ho, es crearan sis grups de treball formats per tres persones del món científic, acadèmic i emprenedor que treballaran en el marc d’un bootcamp (una incubadora d’idees i innovació) liderat per Xavier Verdaguer, CEO de l’empresa Imagine, fundada a Silicon Valley. En el programa d’innovació es buscarà propostes per a donar resposta al repte plantejat, treballant al voltant de tres vessants diferents: el turisme de salut, d’esport i el prèmium.

En la fase final del bootcamp, després d’un procés de formació i treball intensiu que haurà fet evolucionar els projectes, els equips presentaran la seva idea al Principat, davant un jurat format per potencials inversors, autoritats d’Andorra i personalitats del sector turístic i tecnològic, entre d’altres. Els guanyadors entraran en un programa d’incubació avançada on es treballarà la viabilitat i aplicació real de la idea, a fi de desenvolupar-la al Principat. Tot plegat, tindrà una durada d’entre tres i quatre mesos i es comptarà amb el suport d’Andorra Business.

Al llarg del projecte, Javier Corso, explorer de National Geographic, s’encarregarà de documentar aquest procés. “El resultat final seran un seguit de continguts creatius que s’emetran en diferents suports, com ara canals de TV i Youtube de National Geographic, les xarxes socials o la cadena FOX. A més, es crearà un microsite específic amb tot el contingut”.