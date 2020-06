Acord amb Canadà per potenciar la mobilitat dels joves

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va signar aquest dimecres amb el secretari parlamentari del seu homòleg canadenc, Rop Oliphant, un acord que permetrà la mobilitat de joves d’entre 18 i 30 anys d’ambdós països durant un any. La signatura, que s’ha fet de manera telemàtica, té la voluntat d’obrir noves oportunitats laborals i culturals als joves a partir del 2021. Així, el text simplifica els procediments administratius per andorrans que vulguin entrar, sojornar, viatjar i treballar temporalment en territori canadenc i el mateix a la inversa pels canadencs.

El programa “Vacances i Treball” facilitarà un permís de treball de 12 mesos i constarà de 25 places. Cada any s’informarà de l’obertura de la convocatòria per poder-hi accedir i, s’habilitarà una pàgina web específica amb l’objectiu de facilitar les demandes per a optar a aquestes autoritzacions d’immigració temporal.

La voluntat de l’Executiu és poder signar més acords amb la intenció d’oferir als joves la comprensió d’altres cultures, societats i les llengües gràcies a una experiència de viatge, de treball i de vida a l’estranger.