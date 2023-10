Acord amb Àustria per a iniciar la negociació d’un CDI

Imma Tor i Nikolaus Marschik (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit aquest dilluns amb el secretari general del Ministeri Federal per Afers Europeus i Internacionals d’Àustria, Nikolaus Marschik. Entre els temes tractats, s’ha acordat començar la negociació d’un Conveni de no doble imposició (CDI) amb l’objectiu de facilitar la inversió i l’intercanvi econòmic entre els dos països sense que hi hagi un doble gravamen fiscal.

Actualment, Andorra té un total de 14 Convenis signats per a l’eliminació de la doble imposició i la prevenció de l’evasió i elusió fiscal amb Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca, Croàcia, Mònaco i Islàndia. A més, hi ha 3 convenis rubricats, pendents de signatura, amb Països Baixos, Corea del sud i Bèlgica.

Amb l’inici de les negociacions, Tor i Marschik s’han felicitat de les excel·lents relacions bilaterals entre els dos països més enllà de l’entesa econòmica i la cooperació en l’àmbit multilateral. Així mateix, Tor també ha pogut apropar al secretari general l’estat actual de les negociacions amb la Unió Europea (UE) per a l’assoliment d’un Acord d’associació i la importància per a Andorra d’assolir un bon acord.

En el marc del desplaçament oficial a Viena, la ministra d’Afers Exteriors també s’ha trobat amb la Secretaria General de l’OSCE, Helga Maria Schmid. Tor ha reiterat el ferm suport d’Andorra vers el multilateralisme basat en el diàleg i la cooperació per a solucionar conflictes. En la guerra d’Ucraïna, ha remarcat la importància del dret internacional tot defensant la integrat territorial i la sobirania d’aquest Estat. Pel que fa a la cooperació entre l’organisme internacional i Andorra, la titular d’Afers Exteriors ha recordat els diversos compromisos internacionals del país per a continuar lluitant en contra del canvi climàtic i implicar als joves, en aquest aspecte clau per a les futures generacions.

En aquesta primera jornada de treball a la capital austríaca, la ministra Tor ha donat una conferència sobre la política exterior d’Andorra a l’Acadèmia Diplomàtica de Viena. Abans de la conferència, Tor s’ha reunit amb el director de l’acadèmia, Emil Brix.





L’exposició itinerant arriba a Viena

La ministra ha assistit també aquest dilluns a la inauguració de l’exposició itinerant ‘Andorra en una ullada’. La mostra fotogràfica està organitzada pel Govern i arriba a Viena, concretament a la galeria de fotografia OstLicht, després d’haver passat per Madrid, Estrasburg i Ginebra. Es preveu que la mostra arribi també a París i Lisboa abans de final d’any.

La iniciativa ha estat concebuda en el marc del Programa de Diplomàcia Cultural impulsat pels Ministeris de Cultura i d’Afers Exteriors amb motiu del 30è aniversari de la creació del Ministeri d’Afers Exteriors i de l’ingrés del Principat d’Andorra a l’Organització de les Nacions Unides, el 1993.

L’exposició, comissariada per la també fotògrafa andorrana Anna Bonet, recull la selecció d’una trentena d’imatges de dotze artistes del país: Tony Lara, Facundo Santana, Maricel Blanch, Natàlia Montaner, Èric Rossell, Carles Esteve, Laura Gálvez-Rhein, Isidre Escorihuela, Montserrat Altimiras, David Vilanova, Ray Vüilsen i Naiara Escabias. Cada artista aporta instantànies que busquen reflexionar sobre una Andorra moderna i diversa que es nodreix del passat per a avançar cap al futur.

Així mateix, la iniciativa neix de la voluntat de donar suport i visibilitat internacional al treball dels fotògrafs professionals d’Andorra.





Reunió amb Nacions Unides

La visita a Viena continuarà aquest dimarts amb una reunió amb la directora executiva de l’Oficina de les Nacions Unides per les drogues i el delicte (UNODC) i directora general de l’Oficina de les Nacions Unides a Viena (UNOV), Ghada Waly. La trobada permetrà fer un balanç de la participació d’Andorra en aquesta Agència tècnica de les Nacions Unides. La ministra aprofitarà per a lliurar el document oficial de l’entrada de la Fiscalia a la xarxa GlobE de cooperació internacional per a combatre la corrupció.