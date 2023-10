Acord al Parlament català per a instar a la Generalitat a desplegar el conveni sanitari amb Andorra

Jordi Fàbrega, diputat de Junts al Parlament de Catalunya (Foto: Junts per Catalunya)

El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha informat que ha obtingut aquest dijous el suport unànime a la proposta que insta el Govern català a desplegar abans de finalitzar el 2023 el protocol de cooperació sanitària amb Andorra, presentada a la comissió de Salut del Parlament. Aquest desplegament ha de garantir, seguint criteris facultatius, que els pacients de l’Alt Urgell i del Pirineu puguin ser atesos per part de l’Hospital de Meritxell d’Andorra i els seus professionals, prioritzant les visites a facultatius on no s’ofereix el servei presencial a la Fundació Sant Hospital o el temps d’espera és més elevat, a més de l’ús de l’UCI.

El protocol de cooperació sanitària entre Andorra i l’Estat Espanyol va signar-se el passat 8 de febrer “i ara és el Departament de Salut i, per tant, del Govern català, qui ha de desplegar el conveni sanitari”, segons ha recordat el diputat urgellenc Jordi Fàbrega, que ha defensat la proposta de resolució. El polític de la Seu ha recordat que es tracta “d’una reivindicació històrica de l’Alt Urgell i tot el Pirineu” i que “el que voldríem és disposar d’especialistes que estan a 15 quilòmetres i no a 136 quilòmetres de casa”.

Fàbrega ha aclarit que “no s’està demanant que els pacients de l’Alt Urgell puguin pujar directament a urgències de l’Hospital de Meritxell, sinó que siguin els professionals sanitaris de l’Alt Urgell qui ho decideixin, prioritzant sempre les visites a facultatius dels quals nosaltres no disposem o en els casos en què hi ha un temps d’espera molt elevat; i en l’ús de la Unitat de Cures Intensives, quan els metges ho considerin adequat”.

Junts reivindica que “el conveni, llargament reivindicat des del Pirineu i treballat per l’equip del conseller Argimon i el mateix diputat Fàbrega com a llavors alcalde i actualment regidor de la Seu d’Urgell, ofereix una oportunitat important per a la millora de l’assistència sanitària als ciutadans de la Seu, l’Alt Urgell i tot el Pirineu”.