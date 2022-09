Acord a Catalunya amb els caçadors per a garantir la seguretat en les batudes

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat i la Federació Catalana de Caça (FCC) i l’ Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT) han arribat a un acord per a mantenir les comunicacions que els caçadors han de fer de les batudes durant aquesta temporada de caça.

Concretament hauran de comunicar amb la màxima previsió possible pels mitjans telemàtics habilitats pel Departament les batudes de caça major previstes durant la temporada hàbil de caça, indicant la matrícula del terreny cinegètic, la data, l’horari previst, el municipi i la ubicació o paratge de la batuda previst inicialment.

Les comunicacions s’hauran de fer sobre les batudes que es realitzin a les Reserves Nacionals de Caça i les zones de caça controlada des d’ara i fins a que s’acabi aquesta temporada i en Espais naturals protegits que disposin d’òrgans de gestió propis com poden ser els parcs naturals a patir de l’1 de desembre.

L’objectiu final és que les batudes siguin més segures tant per a les persones caçadores com per a la resta d’usuaris dels espais naturals protegits que són altament freqüentats i on conviuen una sèrie d’usos tant tradicionals com de nova creació. L’ús d’armes de foc obliga a extremar al màxim les condicions i a compartir la informació per a evitar les greus conseqüències que poden produir-se principalment quan altres activitats organitzades o lliures es realitzen alhora.

Departament, Federació i Agrupcat també han acordat en el marc del consell de caça que es crearà una comissió de seguiment que garanteixi una notificació àgil, fàcil i eficaç.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va incorporar en l’ordre de vedes 2022-2023 (que és el document que marca la normativa per a la temporada següent) que les societats de caçadors havien d’informar sobre el lloc i dia que portin a terme les batudes.

Aquest és un tema que, avui encara, està causant malestar entre els caçadors. Fa pocs dies, els caçadors de l’Alt Urgell es van sumar a la vaga de la caça del porc fer en considerar que la Generalitat “abusa” amb els requisits i la paperassa que demana.