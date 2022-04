Aconsegueixen bateries de sulfur amb major autonomia

Un equip d’investigadors de la Universitat de Monash – Melbourne, Austràlia – ha aconseguit crear una nova bateria amb capes intermèdies de liti-sulfur que ofereix grans avantatges respecte a les actuals bateries d’ions de liti.

Per començar, la tecnologia amb la qual estan fetes permet una transferència més ràpida del liti, la qual cosa dona com a resultat una bateria més ràpida tant en les operacions de càrrega com en les de descàrrega.

Són capaces d’emmagatzemar una major densitat de potència, la qual cosa significa que ocupen menys espai per a emmagatzemar una càrrega equivalent a les d’ió de liti, o bé assoleixen un major emmagatzematge amb la mateixa grandària, la qual cosa redunda, a la vegada, en una major autonomia per als equips, que en aquest cas poden ser ordinadors portàtils, telèfons intel·ligents, tauletes, entre d’altres.

Concretament, i en una bateria de liti-sulfur que pesa el mateix que una altra d’ió de liti, es pot emmagatzemar entre el doble i cinc vegades més de càrrega.

També solucionen un problema al qual s’enfrontava l’anterior generació de bateries: que els elèctrodes es deterioraven ràpidament, portant a la inutilització de les mateixes.

L’estructura d’aquestes noves bateries de liti-sulfur disposa d’una capa intermèdia de liti que separa tots dos elèctrodes, la qual cosa contribueix al fet que el liti passi d’un costat a un altre de la bateria més ràpidament. Aquesta mateixa capa intermèdia per als polisulfurs, un element químic que es forma en aquests tipus de bateries, interfereix amb l’ànode escurçant la vida de la bateria.

Una nova bateria d’aquestes pot arribar a carregar-se i descarregar-se fins a 2.000 vegades sense fallar.

També són utilitzables en vehicles elèctrics, incrementant l’autonomia d’aquests, o permetent espaiar les càrregues necessàries d’aquests per a recorreguts urbans.

El seu procés de fabricació és també més ecològic, perquè no requereixen elements com el níquel, el cobalt o el manganès, metalls molt preuats i que moltes vegades es troben en regions que propicien la seva explotació en negocis tèrbols.

En canvi, el sulfur és abundant a Austràlia i considerat una deixalla, per la qual cosa es recicla en un producte útil.

